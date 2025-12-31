Пожелайте своим близким счастья и удачи в 2026-м

31 декабря 2025, 09:35, ИА Амител

Новый год / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

До Нового года остались считанные часы. В предпраздничной суете не забудьте поздравить с наступающим праздником своих родных, друзей и коллег. Amic.ru собрал красивые пожелания в стихах и прозе.

Поздравления с наступающим Новым годом в стихах

***

С Новым годом поздравляю

И от всей души желаю

Веселиться и смеяться,

Ни на что не обижаться,

Жить легко и без забот

Весь грядущий новый год.

Наслаждаться каждым мигом

И дарить свое тепло,

Быть всегда на позитиве,

Чтоб всегда во всем везло!

С Новым годом! С новым счастьем!

Смеха, мира и добра!

Пусть обходят все ненастья,

Жизнь одарит вас сполна!

***

Наступает Новый год,

Пусть все новое несет –

Счастье, радость, доброту,

Позитив, любовь, мечту!

Чтоб хотелось веселиться,

Новым делом вдохновиться,

Цель поставить, к ней шагать,

Никогда не унывать!

Оптимизмом зарядиться,

Только к лучшему стремиться,

И успех свой ухватить,

Верить, развиваться, жить!

***

Пусть Новый год приходит в дом,

Добром и счастьем наполняя.

Пусть свет и радость будут в нем

И все желанное без края!

Пусть исполняются мечты,

Здоровье будет пусть отменным.

И все, что хочется душе,

Пусть приключится непременно!

Поздравления с наступающим Новым годом в прозе

***

Пусть Новый год принесет нам мир, добро и счастье! Пусть каждый человек обретет то, что так давно искал. Желаю здоровья, везения, любви! Все мечты просто обязаны сбыться. Пусть будут легкими дороги и поменьше препятствий на пути, а хороших людей в нашей жизни будет всегда больше, чем плохих. Оставим невезение и неудачи в этом году и шагнем навстречу новому и светлому!

***

Поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы в этом году все поставленные цели были достигнуты, проблемы решены, а сюрпризы были только приятными. Пусть этот год будет веселым, беззаботным и благополучным!

***

Каждый год по-своему уникален событиями и сюрпризами, поэтому его нужно проживать в полную силу! Хочется пожелать вам не потерять тех, кто дорог, сохранить то, что важно, и приумножить то, что необходимо. Пусть в ваших семьях и домах царят тепло, спокойствие и уют!

