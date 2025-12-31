С наступающим Новым годом! Теплые поздравления в стихах и прозе
Пожелайте своим близким счастья и удачи в 2026-м
31 декабря 2025, 09:35, ИА Амител
До Нового года остались считанные часы. В предпраздничной суете не забудьте поздравить с наступающим праздником своих родных, друзей и коллег. Amic.ru собрал красивые пожелания в стихах и прозе.
***
С Новым годом поздравляю
И от всей души желаю
Веселиться и смеяться,
Ни на что не обижаться,
Жить легко и без забот
Весь грядущий новый год.
Наслаждаться каждым мигом
И дарить свое тепло,
Быть всегда на позитиве,
Чтоб всегда во всем везло!
С Новым годом! С новым счастьем!
Смеха, мира и добра!
Пусть обходят все ненастья,
Жизнь одарит вас сполна!
***
Наступает Новый год,
Пусть все новое несет –
Счастье, радость, доброту,
Позитив, любовь, мечту!
Чтоб хотелось веселиться,
Новым делом вдохновиться,
Цель поставить, к ней шагать,
Никогда не унывать!
Оптимизмом зарядиться,
Только к лучшему стремиться,
И успех свой ухватить,
Верить, развиваться, жить!
***
Пусть Новый год приходит в дом,
Добром и счастьем наполняя.
Пусть свет и радость будут в нем
И все желанное без края!
Пусть исполняются мечты,
Здоровье будет пусть отменным.
И все, что хочется душе,
Пусть приключится непременно!
***
Пусть Новый год принесет нам мир, добро и счастье! Пусть каждый человек обретет то, что так давно искал. Желаю здоровья, везения, любви! Все мечты просто обязаны сбыться. Пусть будут легкими дороги и поменьше препятствий на пути, а хороших людей в нашей жизни будет всегда больше, чем плохих. Оставим невезение и неудачи в этом году и шагнем навстречу новому и светлому!
***
Поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы в этом году все поставленные цели были достигнуты, проблемы решены, а сюрпризы были только приятными. Пусть этот год будет веселым, беззаботным и благополучным!
***
Каждый год по-своему уникален событиями и сюрпризами, поэтому его нужно проживать в полную силу! Хочется пожелать вам не потерять тех, кто дорог, сохранить то, что важно, и приумножить то, что необходимо. Пусть в ваших семьях и домах царят тепло, спокойствие и уют!
