В преддверии Нового года ТРК "Гранд Арена" подарил победителям розыгрыша елки

Несколько семей Барнаула стали обладателями новогодних красавиц

Победитель розыгрыша / Фото: Сергей Киреев

27 декабря в ТРК "Гранд Арена" было по-новогоднему. Много улыбок, смеха и, конечно, радости. В этот день там вручали пушистых зеленых красавиц победителям предновогоднего розыгрыша.

«Спасибо каждому, кто участвовал, совершал покупки в "Гранд Арене" и регистрировал чеки. Нам было важно не просто разыграть призы, а подарить ощущение праздника – того самого, которое начинается с запаха ели», – отмечают организаторы.Отдельная часть розыгрыша прошла в прямом эфире радио DFM* Барнаул в программе "Чем дальше в лес" – там нашли своих хозяев еще десять елок.

«Пусть каждая из них станет центром семейного уюта, теплых разговоров и хороших воспоминаний. Пусть праздник, который начался у нас, в ТВК "Гранд Арена", продолжается у вас дома», – подчеркнули организаторы розыгрыша.Победителями стали: Копытенков Андрей, Веретенникова Екатерина, Волков Александр, Мельникова Кристина, Кустов Александр, Пашков Степан, Манина Виктория, Селиванов Дмитрий, Широкая Ирина, Щенникова Ирина, Бобров Олег, Агейкин Антон, Сычев Максим, Зазуля Ирина, Железков Денис, Кушнарева Марина, Жердев Максим, Ермолов Иван, Камолов Рустам, Бондарь Владимир.

Победители розыгрыша / Фото: Сергей Киреев

«Этот год был разным – шумным и насыщенным. Но в нем точно было место для теплых встреч, улыбок и простых радостей. Спасибо, что провели его вместе с нами. Пусть в новом году будет больше поводов собираться за одним столом, больше спокойных вечеров и искренних слов», – заключили в ТВК "Гранд Арена".И пожелали здоровья и уверенности в завтрашнем дне. Чтобы Новый год принес только хорошее – без спешки, но с ощущением, что все обязательно сбудется. Пусть в доме всегда будет тепло и уютно. А все для этого можно купить в "Гранд Арене".



С Новым годом!

