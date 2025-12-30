Где в Барнауле купить оригинальные подарки ручной работы к Новому году?

Магазин "Твоя полка" предлагает большой выбор оригинальных вещей

30 декабря 2025, 10:05, ИА Амител erid: 2W5zFGgXNCG

"Твоя Полка" в Барнауле / Фото: Александр Нижегородцев

Ищете необычные и душевные подарки к Новому году? Магазин "Твоя полка", расположенный в центре города, подготовил специальную праздничную подборку, ориентированную на тех, кто хочет подарить друзьям и близким что-то оригинальное и с душой.

В ассортименте магазина представлены эксклюзивные сувениры ручной работы, коллекционные фигурки и статуэтки, вязаные игрушки для детей, ароматные свечи, пластинки разных исполнителей, а также широкий выбор бижутерии. Отдельное место занимает керамическая посуда, которая может стать как практичным, так и декоративным подарком к празднику.

При формировании новогоднего ассортимента особое внимание уделили уникальности изделий и их эмоциональной ценности. Многие товары выпускаются в ограниченном количестве и не повторяются, что делает каждый подарок по-настоящему персональным.

Магазин "Твоя полка" работает в формате пространства с авторскими товарами, где собраны изделия от разных мастеров. Такой подход позволяет предложить покупателям разнообразие стилей и идей, объединенных праздничным настроением.

"Твоя Полка"

Барнаул, проспект Ленина, 2

Группа в ВК

ИП Нижегородцев Александр Евгеньевич, ИНН 222261214129

Реклама