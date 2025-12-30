Гибридный кроссовер Geely EX5 EM-i получил высшую оценку за безопасность

Технологичный, экономичный автомобиль можно купить в барнаульском автоцентре "Тисс Авто"

30 декабря 2025, 14:50, ИА Амител erid: 2W5zFHXVeM6

Geely EX5 EM-i / Фото: geely-motors.com

В России стартовали продажи гибридного кроссовера Geely EX5 EM-i* – купить новинку в Барнауле можно у официального дилера Geely в автоцентре "Тисс Авто". Главное преимущество модели – безопасность: по итогам независимых испытаний Euro NCAP* автомобиль получил максимальные пять звезд и высокие оценки за защиту взрослых, детей и уязвимых участников дорожного движения.

Euro NCA – авторитетная европейская система оценки безопасности, которая больше 25 лет проводит независимые краш-тесты по строгим правилам. Ее результатам доверяют по всему миру.

Geely EX5 EM-i по итогам испытаний набрал 90% за защиту взрослых пассажиров и 87% – за защиту детей. Еще 86% модель получила за безопасность пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов – здесь проверяют, как срабатывает автономное экстренное торможение в неожиданных ситуациях. Оценка работы электронных ассистентов составила 77%.

В итоге кроссовер получил максимальные пять звезд и подтвердил высокий уровень защиты для всех участников движения.

Кроме того, у кроссовера надежная пассивная безопасность: кузов на 68% сделан из высокопрочной стали. Пол дополнительно усилили шестью поперечными элементами – они помогают сохранить целостность тяговой батареи и топливной системы. Бак для бензина расположен на заметном расстоянии от корпуса батареи, чтобы снизить риски при ДТП.

В оснащении Geely EX5 EM-i предусмотрели шесть подушек безопасности, включая фронтальные, боковые и занавесочного типа. За активную безопасность отвечает комплекс ADAS.

Geely EX5 EM-i / Фото: geely-motors.com

Также Geely EX5 EM-i стал победителем в номинации "Самый технологичный автомобиль" по версии Techinsider.ru, которую присудило редакционное жюри в рамках первой автомобильной премии от издания Men Today*.

Официальный дилер Geely ГК "Тисс Авто"

Адрес: г. Барнаул, ул. Попова, 212

Тел.: +7 (3852) 40-40-60

Сайт

*Geely ("Джили"); EX5 ("ИИкс 5"); EM-i ("И Эм Ай"); Euro ("Еуро"); NCAP ("Энкап"); GEA ("Джи И Эй"); Global ("Глобал"); Intelligent ("Интеллиджент"); New ("Нью"); Energy ("Энерджи"); Architecture ("Аркитекчур"); GB ("Джи Би"); ADAS ("Эйдас"); Electric ("Электрик"); Motor ("Мотор"); Intelligence ("Интеллидженс"); E-DHT ("И Ди Эйч Ти"); Men Today ("Мен Тудей")

ООО "Восток"

Реклама