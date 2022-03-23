Мосбиржа возобновит торги 33 акциями 24 марта

Банк России с 24 марта возобновит торги на Мосбирже. В торгах примут участие 33 компании из индекса Мосбиржи, среди которых «Газпром», «Сбербанк», НЛМК, «Роснефть» и другие.

«Торги на срочном рынке контрактами на индекс Московской биржи и отдельные акции, входящие в индекс Московской биржи, будут проводиться в период с 10:00 до 14:00 мск в обычном режиме. По остальным инструментам торги на Московской бирже пройдут в режиме, аналогичном установленному на 23 марта 2022 года», — говорится в сообщении Telegram-канале ЦБ.

Напомним, что торги на Мосбирже не проводились с 25 февраля, после того как на бирже начались сильные колебания стоимости акций после начала спецоперации РФ по денацификации Украины.