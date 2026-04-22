В бийском микрорайоне Заречье дети спасли пьяного мужчину, лежавшего на трамвайных путях

Водитель успела вовремя среагировать и затормозить

22 апреля 2026, 08:31, ИА Амител

Спасение мужчины / Фото: "Бийск 22"

В Бийске дети предотвратили возможную трагедию — они заметили мужчину, лежавшего на трамвайных путях, и успели вытащить его перед приближающимся вагоном, пишет Telegram-канал "Бийск 22".

Инцидент произошел 21 апреля около 17:30 в микрорайоне Заречье, у остановки "Свердловский". По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и лег прямо на рельсы.

Первыми опасную ситуацию заметили дети. Они начали оттаскивать мужчину с путей буквально в тот момент, когда к остановке приближался трамвай.

К счастью, водитель успела вовремя среагировать и затормозить. После этого к помощи подключились пассажиры — мужчину окончательно убрали с рельсов.

Информации о его состоянии нет.

Ранее в Алтайском крае необычная история спасения обернулась судебным разбирательством: полицейские помогли нетрезвому жителю села Чарышского не замерзнуть на морозе, а затем тот оказался на скамье подсудимых за нарушение общественного порядка.