В бийском микрорайоне Заречье дети спасли пьяного мужчину, лежавшего на трамвайных путях
Водитель успела вовремя среагировать и затормозить
22 апреля 2026, 08:31, ИА Амител
В Бийске дети предотвратили возможную трагедию — они заметили мужчину, лежавшего на трамвайных путях, и успели вытащить его перед приближающимся вагоном, пишет Telegram-канал "Бийск 22".
Инцидент произошел 21 апреля около 17:30 в микрорайоне Заречье, у остановки "Свердловский". По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и лег прямо на рельсы.
Первыми опасную ситуацию заметили дети. Они начали оттаскивать мужчину с путей буквально в тот момент, когда к остановке приближался трамвай.
К счастью, водитель успела вовремя среагировать и затормозить. После этого к помощи подключились пассажиры — мужчину окончательно убрали с рельсов.
Информации о его состоянии нет.
Ранее в Алтайском крае необычная история спасения обернулась судебным разбирательством: полицейские помогли нетрезвому жителю села Чарышского не замерзнуть на морозе, а затем тот оказался на скамье подсудимых за нарушение общественного порядка.
08:38:39 22-04-2026
самовыпилиться не дают
09:40:50 22-04-2026
Лежал, никого не трогал
13:57:04 22-04-2026
"Мастер и Маргарита" никто не читал....
20:13:44 22-04-2026
Повезло человеку! Мир не без добрых людей!