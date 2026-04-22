Выгоднее квартир. Барнаульцы скупают машино-места, чтобы перепродать и сдать в аренду
Горожане переключились на новый вид недвижимости для инвестирования
22 апреля 2026, 09:15, Алёна Жукова
В Барнауле значительно вырос спрос на машино-места в паркингах: горожане скупают объекты не только для личного пользования, но и последующей перепродажи и сдачи в аренду. Эксперты объясняют: инвестиции в квартиры уже не приносят желаемой доходности, поэтому горожане переключились на другие сегменты. Подробнее — в материале amic.ru.
Для "своих"
За два года интерес россиян к машино-местам и помещениям для хранения вещей (келлерам) подскочил на 20%, сообщает Baza. Риелторы отмечают: если раньше объекты покупали в основном владельцы квартир в тех же домах, то теперь ими активно интересуются жители других районов. Они рассматривают покупку именно как способ приумножить капитал. Количество сделок по сдаче парковок в аренду увеличилось на 35%.
Барнаул повторяет общероссийскую тенденцию, и спрос на парковочные места также вырос. Как сообщила amic.ru руководитель отдела продаж агентства недвижимости "Жилфонд" (барнаульский офис) Ольга Зембатова, в большинстве ЖК кладовые и машино-места могут приобрести покупатели квартир. И лишь после сдачи дома (или на финальной стадии строительства), если объекты останутся непроданными, их смогут купить все остальные.
«Если у людей есть немного средств, которых не хватит на квартиру, а под семейную ипотеку они не попадают, горожане начинают искать альтернативные вложения. Как вариант — машино-места», — отмечает Ольга Зембатова.
Минимальная стоимость машино-мест в барнаульских ЖК — 800 тыс. рублей. Но таких предложений очень мало. После приобретения некоторые собственники сдают их в аренду. Как отмечает Ольга Зембатова, ставки на машино-места составляют 2–5 тыс. рублей в месяц (по информации Avito, средняя цена — 7–8 тыс. рублей).
Альтернатива квартирам
Другие собственники машино-мест после сдачи ЖК перепродают объекты. Ольга Зембатова приводит пример: если на старте проекта недвижимость стоит 800 тыс. рублей, то после сдачи дома машино-место можно продать за 1,2–1,5 млн рублей.
Доходность, конечно, ниже, чем когда-то приносили новостройки ("пиковые" 2020–2022 годы), однако это все равно неплохая сумма. При этом спрос на машино-места у покупателей высокий, особенно — в точечных проектах.
«Если взять ЖК на ул. Шумакова, там есть большая проблема с парковками, люди не знают, где оставить автомобили. И в случае если продается квартира вместе с машино-местом — это большой плюс. Ведь когда семья покупает квартиру за 10 млн, хочется приехать и без проблем поставить машину на своем месте, а не судорожно час искать парковку и только потом идти домой», — отмечает Ольга Зембатова.
Кладовые (или келлеры) в Барнауле пока не пользуются "диким" спросом — эти объекты почти всегда покупают для личного использования, а не для перепродажи.
«Если кладовая нужна собственнику, он ее приобретет. В 80% случаев это происходит уже после проживания в квартире, когда семья понимает, что на балконе вещи уже не вмещаются», — говорит эксперт.
09:31:41 22-04-2026
Классический pump and dump на рынке.
09:45:23 22-04-2026
Слабо верю. Машиноместо стоит 1 млн. Усредним. Аренда,нуу, 5 тыс/месяц, в год 60 тыс.Это сколько надо его сдавать,чтоб прибыль получить? с учетом непрерывности сдачи,что редко бывает...
10:53:45 22-04-2026
Келлеры...кладовка это не так модно?
Все пыжатся, пыжатся
14:05:00 22-04-2026
Гость (10:53:45 22-04-2026) Келлеры...кладовка это не так модно?Все пыжатся, пыжатс... Не малосемейка,а студия. Не однушка,а евродвушка. Не ремонт,а евроремонт. Не кладовка,а келлеры. Не парковка,а паркинг. Не дом номер такой то,а ЖК Шотландия-ЖК Arthouse. Не парадная,а лаундж зона. Не подъезд-парадная,а лобби. Не палатка,а глэмпинг.
11:12:14 22-04-2026
Заказная статья. Продажи квартир в новостройках "мягко говоря" упали на 30 %, а на гаражи и машино-места тем более - вообще нет денег у покупателей, типа давайте "инвесторы", скорее скупайте парковки, дёшево и арендная доходность 5-6% годовых.
11:28:44 22-04-2026
В хрущевках тоже делали кладовки в подвалах. У меня на Чудненко была официальная кладовка с номером моей квартиры. Спустя 20-30 лет это превратилось в бомжатник, вши, блохи и помойку. Потому что там хранили всякий хлам и в подвале спустя время начали течь трубы. Причем там изначально влажность была повышенная. В итоге наш подъезд собрался, весь подвал расчистил до голых стен и пола и закрыл его на замок навсегда.
12:10:11 22-04-2026
Гость (11:28:44 22-04-2026) В хрущевках тоже делали кладовки в подвалах. У меня на Чудне... Ну это у нерадивых хозяев так. А у нас в подвале хрущевки сухо, чистота и порядок, и нумерованные кладовки. Люблю старый тихий центр и свой дом с ТСЖ.
14:14:47 22-04-2026
Гость (12:10:11 22-04-2026) Ну это у нерадивых хозяев так. А у нас в подвале хрущевки су... у нас на песчаной тоже был старый тихий центр
16:03:13 22-04-2026
Гость (12:10:11 22-04-2026) Ну это у нерадивых хозяев так. А у нас в подвале хрущевки су... у нас так же на Исакова, ВСЕ зависит от жителей
14:15:51 22-04-2026
Совсем не продается ничего?
15:37:39 22-04-2026
Если уж у инвесторов все так туго, что вместо квартир парковки покупают, то что говорить о простых людях..
18:30:13 22-04-2026
Это всё обман…