Выгоднее квартир. Барнаульцы скупают машино-места, чтобы перепродать и сдать в аренду

Горожане переключились на новый вид недвижимости для инвестирования

22 апреля 2026, 09:15, Алёна Жукова

Подземный паркинг / Изображение сгенерировано нейросетью

В Барнауле значительно вырос спрос на машино-места в паркингах: горожане скупают объекты не только для личного пользования, но и последующей перепродажи и сдачи в аренду. Эксперты объясняют: инвестиции в квартиры уже не приносят желаемой доходности, поэтому горожане переключились на другие сегменты. Подробнее — в материале amic.ru.

Для "своих"

За два года интерес россиян к машино-местам и помещениям для хранения вещей (келлерам) подскочил на 20%, сообщает Baza. Риелторы отмечают: если раньше объекты покупали в основном владельцы квартир в тех же домах, то теперь ими активно интересуются жители других районов. Они рассматривают покупку именно как способ приумножить капитал. Количество сделок по сдаче парковок в аренду увеличилось на 35%.

Барнаул повторяет общероссийскую тенденцию, и спрос на парковочные места также вырос. Как сообщила amic.ru руководитель отдела продаж агентства недвижимости "Жилфонд" (барнаульский офис) Ольга Зембатова, в большинстве ЖК кладовые и машино-места могут приобрести покупатели квартир. И лишь после сдачи дома (или на финальной стадии строительства), если объекты останутся непроданными, их смогут купить все остальные.

«Если у людей есть немного средств, которых не хватит на квартиру, а под семейную ипотеку они не попадают, горожане начинают искать альтернативные вложения. Как вариант — машино-места», — отмечает Ольга Зембатова.

Минимальная стоимость машино-мест в барнаульских ЖК — 800 тыс. рублей. Но таких предложений очень мало. После приобретения некоторые собственники сдают их в аренду. Как отмечает Ольга Зембатова, ставки на машино-места составляют 2–5 тыс. рублей в месяц (по информации Avito, средняя цена — 7–8 тыс. рублей).

Альтернатива квартирам

Другие собственники машино-мест после сдачи ЖК перепродают объекты. Ольга Зембатова приводит пример: если на старте проекта недвижимость стоит 800 тыс. рублей, то после сдачи дома машино-место можно продать за 1,2–1,5 млн рублей.

Доходность, конечно, ниже, чем когда-то приносили новостройки ("пиковые" 2020–2022 годы), однако это все равно неплохая сумма. При этом спрос на машино-места у покупателей высокий, особенно — в точечных проектах.

«Если взять ЖК на ул. Шумакова, там есть большая проблема с парковками, люди не знают, где оставить автомобили. И в случае если продается квартира вместе с машино-местом — это большой плюс. Ведь когда семья покупает квартиру за 10 млн, хочется приехать и без проблем поставить машину на своем месте, а не судорожно час искать парковку и только потом идти домой», — отмечает Ольга Зембатова.

Кладовые (или келлеры) в Барнауле пока не пользуются "диким" спросом — эти объекты почти всегда покупают для личного использования, а не для перепродажи.

«Если кладовая нужна собственнику, он ее приобретет. В 80% случаев это происходит уже после проживания в квартире, когда семья понимает, что на балконе вещи уже не вмещаются», — говорит эксперт.