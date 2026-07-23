Лавров и госсекретарь США начали переговоры в Маниле по вопросам "украинского кризиса"
Глава МИД РФ намерен выяснить позицию Белого дома
23 июля 2026, 11:28, ИА Амител
Сергей Лавров / Фото: Министерство иностранных дел РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио начали переговоры на Филиппинах, сообщает ТАСС.
Встреча началась в 06:54 мск. Она проходит на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле, на площадке Филиппинского международного конференц-центра.
Накануне Сергей Лавров заявил, что намерен выяснить позицию Белого дома о возможных путях урегулирования украинского кризиса. В свою очередь, Марко Рубио также подтвердил готовность обсудить эту тему с российским министром.
Эта встреча Лаврова и Рубио стала пятой с января прошлого года, когда была сформирована вторая администрация президента США Дональда Трампа.
12:16:24 23-07-2026
Дух Манилы
12:40:49 23-07-2026
Гость (12:16:24 23-07-2026) Дух Манилы... маниловщина?
Построить подземный ход от дома .
Возвести каменный мост через пруд.
Поставить на мосту лавки, чтобы купцы продавали там мелкие товары.
Построить огромный дом с высоким бельведером, чтобы оттуда был виден даже Санкт-Петербург.
даже у нас таких проектов пруд пруди.
почему Лавров хуже?
12:30:22 23-07-2026
Скоро завопит-нас обмануууулииии!
13:30:36 23-07-2026
Николай (12:30:22 23-07-2026) Скоро завопит-нас обмануууулииии!... Нас надули!
13:24:23 23-07-2026
Спина болит от сзади воткнутых ножей
Раздвинув лезвия - вонзят ещё штук пять
Нас вновь надуют как пропитых алкашей
Когда позицию мы выясним опять.
14:54:30 23-07-2026
не так
Спина болит от воткнутых ножей
Раздвинув лезвия - вонзят ещё штук пять
Нас вновь надуют и пошлют взашей
Когда позицию мы станем выяснять
Кто виноват? Да в общем то никто
Богобоязненный у нас менталитет
Но в мире зверском все это не то
работает лишь Сталинский завет
15:05:15 23-07-2026
почему встреча в Маниле, а не в Воронеже?