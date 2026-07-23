Лавров и госсекретарь США начали переговоры в Маниле по вопросам "украинского кризиса"

Глава МИД РФ намерен выяснить позицию Белого дома

23 июля 2026, 11:28, ИА Амител

Сергей Лавров / Фото: Министерство иностранных дел РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио начали переговоры на Филиппинах, сообщает ТАСС.

Встреча началась в 06:54 мск. Она проходит на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле, на площадке Филиппинского международного конференц-центра.

Накануне Сергей Лавров заявил, что намерен выяснить позицию Белого дома о возможных путях урегулирования украинского кризиса. В свою очередь, Марко Рубио также подтвердил готовность обсудить эту тему с российским министром.

Эта встреча Лаврова и Рубио стала пятой с января прошлого года, когда была сформирована вторая администрация президента США Дональда Трампа.