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Лавров и госсекретарь США начали переговоры в Маниле по вопросам "украинского кризиса"

Глава МИД РФ намерен выяснить позицию Белого дома

23 июля 2026, 11:28, ИА Амител

Сергей Лавров / Фото: Министерство иностранных дел РФ
Сергей Лавров / Фото: Министерство иностранных дел РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио начали переговоры на Филиппинах, сообщает ТАСС.

Встреча началась в 06:54 мск. Она проходит на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле, на площадке Филиппинского международного конференц-центра.

Накануне Сергей Лавров заявил, что намерен выяснить позицию Белого дома о возможных путях урегулирования украинского кризиса. В свою очередь, Марко Рубио также подтвердил готовность обсудить эту тему с российским министром.

Эта встреча Лаврова и Рубио стала пятой с января прошлого года, когда была сформирована вторая администрация президента США Дональда Трампа.

Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

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Комментарии 7

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Гость

12:16:24 23-07-2026

Дух Манилы

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Мусик

12:40:49 23-07-2026

Гость (12:16:24 23-07-2026) Дух Манилы... маниловщина?
Построить подземный ход от дома .
Возвести каменный мост через пруд.
Поставить на мосту лавки, чтобы купцы продавали там мелкие товары.
Построить огромный дом с высоким бельведером, чтобы оттуда был виден даже Санкт-Петербург.

даже у нас таких проектов пруд пруди.
почему Лавров хуже?

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Николай

12:30:22 23-07-2026

Скоро завопит-нас обмануууулииии!

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Гость

13:30:36 23-07-2026

Николай (12:30:22 23-07-2026) Скоро завопит-нас обмануууулииии!... Нас надули!

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Гость

13:24:23 23-07-2026

Спина болит от сзади воткнутых ножей
Раздвинув лезвия - вонзят ещё штук пять
Нас вновь надуют как пропитых алкашей
Когда позицию мы выясним опять.

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Гость

14:54:30 23-07-2026

не так
Спина болит от воткнутых ножей
Раздвинув лезвия - вонзят ещё штук пять
Нас вновь надуют и пошлют взашей
Когда позицию мы станем выяснять
Кто виноват? Да в общем то никто
Богобоязненный у нас менталитет
Но в мире зверском все это не то
работает лишь Сталинский завет

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интересно.

15:05:15 23-07-2026

почему встреча в Маниле, а не в Воронеже?

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