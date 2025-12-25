Группа "Уматурман" подняла гонорар до 4 млн рублей и осталась без новогодних заказов
Представители коллектива начали экстренно искать заказчиков и предлагать скидку
25 декабря 2025, 07:15, ИА Амител
Российская группа "Уматурман" осталась без новогодних корпоративов после повышения гонорара с 3 до 4 миллионов рублей. Как сообщает Mash, декабрь и январь у коллектива оказались почти полностью свободными, включая наиболее востребованные праздничные даты.
По данным издания, в расчете на традиционный новогодний ажиотаж музыканты увеличили стандартный ценник на миллион рублей, однако спроса это не принесло. В результате представители группы начали экстренно искать заказчиков и предлагать скидку. Сейчас артисты готовы выступить за 3,5 миллиона рублей с программой продолжительностью 45 минут.
При этом бытовые и технические требования коллектива изменений не претерпели. Для солистов запрашиваются два VIP-люкса и перелет бизнес-классом, для команды – восемь стандартных гостиничных номеров и билеты в эконом-класс. В гримерке должны быть масло жирностью 82,5%, молоко, сгущенка, кола, энергетик Red Bull и элитный алкоголь, включая текилу Patron, а также вина совиньон и шираз. В райдере указаны и требования к питанию – на столе должны быть оливье и греческий салат без мяса, поскольку братья Кристовские придерживаются веганского образа жизни. От водителей, согласно условиям, требуется соблюдать тишину.
Mash отмечает, что в случае отсутствия договоренностей на новогодние корпоративы участники группы могут провести праздники в студии, занявшись записью нового ремейка песни "С любимыми не расставайтесь".
Ранее сообщалось, что группа "Ленинград" и певец Филипп Киркоров возглавили рейтинг самых дорогих российских артистов для новогодних корпоративов.
Пример автоваза ничему не учит? Дундуки предпочитают учиться на собственных ошибках...
08:36:14 25-12-2025
да ладно, в Манжероке на новогодние праздники (сама новогодняя ночь) выступает именно эта группа.
10:47:21 25-12-2025
Кто в Новый Год слушает эту "муру" ?
11:58:39 25-12-2025
Придурки, натырившие деньги и выпендриваются друг перед другом. Долину ещё бы позвали. У этой мошенницы запросы ещё выше. Королевишна сморщенная, блин...