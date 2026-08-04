По его мнению, традиционные экзамены потребуют пересмотра

04 августа 2026, 08:15, ИА Амител

Студенты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В ближайшие пять лет искусственный интеллект кардинально трансформирует систему высшего образования. Такое мнение в беседе с News.ru высказал руководитель компании "Эдутрек" и старший преподаватель кафедры инженерной кибернетики НИТУ МИСИС Эдуард Хисюков.

«Искусственный интеллект в ближайшие пять лет изменит российскую систему высшего образования: преподаватели станут наставниками, традиционные экзамены потребуют пересмотра, а владение ИИ войдет в число базовых компетенций выпускников. При этом образовательные программы будут быстрее адаптироваться к запросам экономики», — отметил Хисюков.

По словам эксперта, если ранее университет выполнял роль основного хранилища знаний, то сегодня нейросети сделали информацию общедоступной. В связи с этим ценность преподавателя смещается от простой передачи фактов к наставничеству — формированию у студентов критического мышления и навыков принятия решений.

Хисюков подчеркнул, что в новых реалиях педагог должен владеть инструментами искусственного интеллекта как минимум не хуже своих учеников. Кроме того, широкое распространение ИИ потребует пересмотра форматов традиционных экзаменов.