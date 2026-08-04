Изменит ли ИИ роль преподавателей в вузах России, раскрыл эксперт
По его мнению, традиционные экзамены потребуют пересмотра
04 августа 2026, 08:15, ИА Амител
В ближайшие пять лет искусственный интеллект кардинально трансформирует систему высшего образования. Такое мнение в беседе с News.ru высказал руководитель компании "Эдутрек" и старший преподаватель кафедры инженерной кибернетики НИТУ МИСИС Эдуард Хисюков.
«Искусственный интеллект в ближайшие пять лет изменит российскую систему высшего образования: преподаватели станут наставниками, традиционные экзамены потребуют пересмотра, а владение ИИ войдет в число базовых компетенций выпускников. При этом образовательные программы будут быстрее адаптироваться к запросам экономики», — отметил Хисюков.
По словам эксперта, если ранее университет выполнял роль основного хранилища знаний, то сегодня нейросети сделали информацию общедоступной. В связи с этим ценность преподавателя смещается от простой передачи фактов к наставничеству — формированию у студентов критического мышления и навыков принятия решений.
Хисюков подчеркнул, что в новых реалиях педагог должен владеть инструментами искусственного интеллекта как минимум не хуже своих учеников. Кроме того, широкое распространение ИИ потребует пересмотра форматов традиционных экзаменов.
08:29:23 04-08-2026
там где будут готовить настоящую техноэлиту - ИИ не способен и ему не доверят.
думаю, что во всем мире таких мест будет немного, может и пару в рф.
все остальное ВО - это про большие деньги.которые будут платить родители, за своих детей, чтобы те стали дипломированными безработными.
09:04:52 04-08-2026
ИИ -наше будущее.А доцент тупой.
11:19:01 04-08-2026
Ни какой интеллект не заменит учителя, преподавателя, мастера производственного обучения, Везде есть нюансы и особенности специальности.
19:32:14 04-08-2026
Гость (11:19:01 04-08-2026) Ни какой интеллект не заменит учителя, преподавателя, мастер... Уже заменил. Вы студентов спросите, кто учит лучше - ИИ или преподаватель? Конечно, ИИ. Он не устает объяснять тему урока по много раз, с подробностями, если что-то не понятно. И объясняет гораздо понятнее преподавателя. ИИ не бубнит. Отвечает по делу. Может сгенерить кучу задач на отработку решения такого типа задачи. И т.д.
13:13:18 04-08-2026
посмотрите как сегодня принимают на работу
анкеты уже сейчас рассматривает робот и отсеивает.
Экзамены тоже будет принимать робот а не преподаватель. Это вопрос года-двух
Потом и занятия будут вести роботы. Готовьтесь - такое время наступает