Власти Ярового в суде смогли доказать, что улучшили качество ЖКУ

Министерство не представило доказательств нецелевого расходования бюджетных средств

31 июля 2026, 13:08, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Арбитражный суд Алтайского края отказал региональному Минстрою в удовлетворении иска к администрации Ярового о взыскании 38,8 млн рублей. Спор возник из-за субсидии, выделенной на модернизацию коммунальной инфраструктуры города. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Как следует из материалов суда, в 2023 году министерство предоставило администрации Ярового субсидию на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры. Одним из условий соглашения было улучшение качества жилищно-коммунальных услуг для одной тысячи жителей.

Позже муниципалитет сообщил, что по состоянию на 1 января 2025 года установленный показатель достигнут не был. После этого Минстрой потребовал устранить нарушение, а затем обратился в суд с иском о возврате части субсидии в размере 38,8 млн рублей. Ведомство настаивало, что администрация не выполнила условия соглашения в установленный срок.

Однако представители администрации заявили, что сроки достижения показателя были продлены дополнительными соглашениями до 31 декабря 2026 года. Кроме того, по их данным, необходимый результат был достигнут еще 29 мая после завершения реконструкции очистных сооружений, на которую и направили средства субсидии.

Изучив материалы дела, суд установил, что стороны действительно дважды продлевали сроки исполнения обязательств: сначала — до конца 2025 года, а затем — до 31 декабря 2026 года. Также было подтверждено, что реконструированные очистные сооружения ввели в эксплуатацию 28 мая, после чего качество коммунальных услуг улучшилось для одной тысячи жителей города.

Кроме того, суд отметил, что Минстрой не представил доказательств нецелевого расходования бюджетных средств.

В результате Арбитражный суд Алтайского края отказал министерству в удовлетворении исковых требований. Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке.