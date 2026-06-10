Как установил суд, предприниматель Антон Переверзев попросту поздно взялся за решение "земельных вопросов"

10 июня 2026, 07:00, ИА Амител

Участок земли / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Известный барнаульский предприниматель Антон Переверзев не сумел добиться от Росимущества продления договора аренды земельного участка для строительства "объекта дорожного отдыха" неподалеку от шоссе Ленточный Бор. К этому привело то, что предприниматель взялся за решение проблемы слишком поздно. Информация обо всех обстоятельствах этой ситуации размещена в картотеке арбитражного суда.

Переверзев обратился в суд из-за того, что Росимущество не продлило договор аренды земельного участка по адресу улица Кутузова, 266, в Барнауле. Участок достался бизнесмену от другого предпринимателя с помощью перенайма, а находиться на нем, согласно назначению этой земли, могли лишь "объекты инженерной инфраструктуры".

Переверзев же планировал разместить там "объект дорожного отдыха". Назначение участка требовалось изменить, и это, согласно позиции бизнесмена, заняло продолжительное время. Договор аренды нужно было продлить, чтобы успеть достроить планируемый объект.

По указанному адресу сегодня размещен некий загородный комплекс "Форсаж", который, судя по отзывам в системе 2ГИС, уже функционирует. Однако доподлинно неизвестно, связан ли он судебным процессом.Суд, однако, занял сторону Росимущества. Среди причин для такого вердикта в решении значится, в том числе, следующая: с заявлением, позволившим все же разместить "объект дорожного отдыха" на участке Переверзев обратился лишь спустя четыре года после того, как ему досталась спорная земля. И в целом, с точки зрения суда, действовал предприниматель не слишком оперативно, а признаков затягивания процедуры со стороны Росимущества не нашлось.

Кроме того, продлить договор было бы просто невозможно по закону без новых торгов. А для завершения строительства законодательство предусматривает однократное заключение нового договора, но никак не продление старого.

Напомним, совсем недавно закончился суд между комитетом мэрии Барнаула по земельным ресурсам и землеустройству и компанией "Комо", формально владеющей недостроенным спортивным объектом в парке Алексея Смертина. Компании предстоит заплатить в городской бюджет более 460 тысяч рублей за фактическое пользование землей в парке без договора аренды.