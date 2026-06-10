В Барнауле бизнесмену не дали "лишнее время" для завершения стройки у шоссе Ленточный Бор
Как установил суд, предприниматель Антон Переверзев попросту поздно взялся за решение "земельных вопросов"
10 июня 2026, 07:00, ИА Амител
Известный барнаульский предприниматель Антон Переверзев не сумел добиться от Росимущества продления договора аренды земельного участка для строительства "объекта дорожного отдыха" неподалеку от шоссе Ленточный Бор. К этому привело то, что предприниматель взялся за решение проблемы слишком поздно. Информация обо всех обстоятельствах этой ситуации размещена в картотеке арбитражного суда.
Переверзев обратился в суд из-за того, что Росимущество не продлило договор аренды земельного участка по адресу улица Кутузова, 266, в Барнауле. Участок достался бизнесмену от другого предпринимателя с помощью перенайма, а находиться на нем, согласно назначению этой земли, могли лишь "объекты инженерной инфраструктуры".
Переверзев же планировал разместить там "объект дорожного отдыха". Назначение участка требовалось изменить, и это, согласно позиции бизнесмена, заняло продолжительное время. Договор аренды нужно было продлить, чтобы успеть достроить планируемый объект.
По указанному адресу сегодня размещен некий загородный комплекс "Форсаж", который, судя по отзывам в системе 2ГИС, уже функционирует. Однако доподлинно неизвестно, связан ли он судебным процессом.Суд, однако, занял сторону Росимущества. Среди причин для такого вердикта в решении значится, в том числе, следующая: с заявлением, позволившим все же разместить "объект дорожного отдыха" на участке Переверзев обратился лишь спустя четыре года после того, как ему досталась спорная земля. И в целом, с точки зрения суда, действовал предприниматель не слишком оперативно, а признаков затягивания процедуры со стороны Росимущества не нашлось.
Кроме того, продлить договор было бы просто невозможно по закону без новых торгов. А для завершения строительства законодательство предусматривает однократное заключение нового договора, но никак не продление старого.
Напомним, совсем недавно закончился суд между комитетом мэрии Барнаула по земельным ресурсам и землеустройству и компанией "Комо", формально владеющей недостроенным спортивным объектом в парке Алексея Смертина. Компании предстоит заплатить в городской бюджет более 460 тысяч рублей за фактическое пользование землей в парке без договора аренды.
09:38:04 10-06-2026
Земельные вопросы чиновники решают годами и не могут решить.
Вот к примеру более 15 лет чиновники не обеспечивают инженерной инфраструктурой земельные участки многодетных в Бельмесёво, хотя есть решение суда обязывающее их это сделать. Почему же тогда чиновников не осудили, а коммерса прокинули?
09:42:13 10-06-2026
Гость (09:38:04 10-06-2026) Земельные вопросы чиновники решают годами и не могут решить.... забесплатно хотелось участок с инфраструктурой?
ну чего вы как маленький...
09:47:54 10-06-2026
Мусик (09:42:13 10-06-2026) забесплатно хотелось участок с инфраструктурой? ну чего ... Суд так постановил: обеспечить земельные участки многодетных в Бельмесёво инженерной инфраструктурой. Как за неправильные лайки штрафовать и садить так за месяц могут осудить и посадить, а как многодетным воду и газ подвести так 15 лет ничего не двигается и никто из чиновников не сел за это бездействие. И даже штрафы 50000р Администрация за неисполнение решения суда оспаривала и не платила. Как с гуся вода.
11:14:31 10-06-2026
Гость (09:47:54 10-06-2026) Суд так постановил: обеспечить земельные участки многодетных... вы многодетные не такие.
есть другие, правильные.
12:09:55 10-06-2026
Гость (09:47:54 10-06-2026) Суд так постановил: обеспечить земельные участки многодетных... Бастрыкину напишите и в думу-выборы скоро. Забегают как ошпаренные...
12:48:13 10-06-2026
Гость (09:47:54 10-06-2026) Суд так постановил: обеспечить земельные участки многодетных... Получили участки бесплатно. И не надо тут плакать. Хочется за чей-то счёт нажиться, понимаю. Но фигвам. Продолжайте выть.
09:47:37 10-06-2026
Гость (09:38:04 10-06-2026) Земельные вопросы чиновники решают годами и не могут решить.... Продайте участок уже. Раз 15 лет он вам не нужен, то и ближайшие 100 лет он вам не понадобится. Только ныть в инете и способны.
09:55:11 10-06-2026
Вежливый человек (09:47:37 10-06-2026) Продайте участок уже. Раз 15 лет он вам не нужен, то и ближа... Исполнение решения суда это обязанность Администрации. если все будут плевать на закон - закона не будет.
09:49:52 10-06-2026
Гость (09:38:04 10-06-2026) Земельные вопросы чиновники решают годами и не могут решить.... Почему бы не давать многодетным участки на Луне? Всё то же самое без воды, без газа и без дорог, зато участок видно половину месяца и свет есть малёха.
10:06:55 10-06-2026
Гость (09:49:52 10-06-2026) Почему бы не давать многодетным участки на Луне? Всё то же с... и проездной
10:16:36 10-06-2026
Гость (09:38:04 10-06-2026) Земельные вопросы чиновники решают годами и не могут решить.... да вы радоваться должны этому
сами соберитесь и все сделайте - скважину, раздатку, трубы киньте. Свет от солнечных батарей и теплогенераторов а если рядом речка то от мини гэс. И никаких платежек и квитанций, никаких управляющих компаний итд итп. И вы в год будете за жилье свое отдавать десять тысяч в то время как другие за то же самое - сто тысяч платят и больше
06:30:57 11-06-2026
Гость (09:38:04 10-06-2026) Земельные вопросы чиновники решают годами и не могут решить.... потом стройматериалами должны обеспечить? Потом домики построить? Потом коммуналку платить?
10:21:16 10-06-2026
Думается так. Если за 15 лет вами ничего не сделано то оно вам и не надо. Администрация, видя это, тоже не спешит коммуникации прокладывать. Зачем их строить в никуда , в никому не нужные земли. Многие другие также КУПИЛИ участки без всего, начали строиться, а тут и коммуникации подтянулись, как никак люди живут и они им нужны. А у вас, халявщиков, уже и дети выросли, а воз и ныне там.
14:22:14 10-06-2026
у мэрии неисполненных исков рот не выговорит на сколько денег