Компании "Ижавиа" запретили полеты с 1 августа

Росавиация аннулировала сертификат из‑за неустраненных нарушений безопасности

30 июля 2026, 21:44, ИА Амител

Самолет / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Росавиация прекращает действие сертификата эксплуатанта авиакомпании "Ижавиа" — он утратит силу с 1 августа. Об этом "Известиям" сообщили несколько источников.

Решение стало итогом инспекционной проверки, которая прошла 20–23 июля. Ее цель состояла в том, чтобы убедиться: авиакомпания устранила нарушения, выявленные весной во время профилактического визита Ространснадзора.

Еще в конце апреля регулятор ограничил действие сертификата до 28 июля и дал перевозчику три месяца на исправление недостатков. Однако повторная проверка показала, что ключевые проблемы в системе управления безопасностью полетов так и не были ликвидированы.

«После аннулирования сертификата "Ижавиа" не сможет выполнять коммерческие рейсы. Авиакомпания уже приостановила продажу билетов на все рейсы, запланированные с 1 августа. Пассажирам обеспечат полный возврат средств, а перевозку возьмут на себя другие перевозчики», — говорится в публикации.

Напомним, в марте аналогичные ограничения вводились в отношении авиакомпании Azur Air после внеплановой проверки. Перевозчику рекомендовали оперативно усилить меры безопасности и проверить поддержание летной годности. Ограничения сняли 2 июня — после того как компания провела внутренний аудит подразделений и внедрила корректирующие меры по рекомендации федерального агентства.

"Ижавиа" — регулярный пассажирский перевозчик, которому также принадлежит аэропорт Ижевска. Компания выполняла рейсы в Москву, Санкт‑Петербург, Сочи, Калининград и Махачкалу. Статистика показывает снижение пассажиропотока. По итогам 2025 года было перевезено 683 036 пассажиров, что на 2% меньше, чем годом ранее. В первом полугодии 2026 года показатель упал на 26,4% — до 245,5 тыс. человек против 333,5 тыс. за тот же период прошлого года. Пассажирооборот сократился на 28,7%. Только в июне авиакомпания обслужила 46,16 тыс. пассажиров — это на 34,2% ниже показателя июня прошлого года.