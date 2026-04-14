Вылет сорвался: в аэропорту Барнаула самолет не смог подняться в воздух
14 апреля 2026, 21:03, ИА Амител
В Барнауле ранним утром 13 апреля самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс в Читу, был вынужден вернуться на стоянку после выруливания на старт. Об этом сообщили в Восточном МСУТ СК России, пишет ТАСС.
По данным следствия, около 04:03 на борту воздушного судна находились 94 пассажира. После выруливания на предварительный старт экипаж принял решение вернуться из-за технической неисправности тормозной системы.
Следователи Барнаульского следственного отдела на транспорте проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, по итогам которых будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что алтайские туристы стали бояться летать рейсами Azur Air после серии инцидентов.
"В России могут восстановить летную годность примерно 700 советских самолетов «Кукурузник» (Ан-2), которые на данный момент находятся на хранении."--------- Это будет альтернатива этим ломающимся западным хламом, который ломается на глазах.
Гость (21:47:43 14-04-2026) "В России могут восстановить летную годность примерно 700 со... "Хорошее" решение, только есть одно НО. Запчасти на эти самолёты уже никто не выпускает. Промелькнула информация, что несколько фирм из Польши делают по заказу. Наверное очень будут рады "помочь" нашей стране. Да и специалисты по ремонту и обслуживанию таких самолётов как то растворились на просторах страны.
ВВП (06:41:03 15-04-2026) "Хорошее" решение, только есть одно НО. Запчасти на эти само... Буквально вчера была новость про использование 3D-принтеров для производства деталей - вот вам и ответ...
нЕкто (08:25:43 15-04-2026) Буквально вчера была новость про использование 3D-принтеров ... Детали это хорошо, кто их по российским аэропортам ставить на самолёты будет. Опять же, прежде чем деталь сделать надо узнать, что сломалось или не хватает. Моё мнение не взлетит это, так пиар
нЕкто (08:25:43 15-04-2026) Буквально вчера была новость про использование 3D-принтеров ... 3D-принтер то отечественный? Сильно сомневаюсь.
Гость (21:47:43 14-04-2026) "В России могут восстановить летную годность примерно 700 со... RedWings к нам летает на отечественном SSJ100