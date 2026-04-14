Вылет сорвался: в аэропорту Барнаула самолет не смог подняться в воздух

Следователи Барнаульского следственного отдела на транспорте проводят доследственную проверку

14 апреля 2026, 21:03, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

В Барнауле ранним утром 13 апреля самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс в Читу, был вынужден вернуться на стоянку после выруливания на старт. Об этом сообщили в Восточном МСУТ СК России, пишет ТАСС.

По данным следствия, около 04:03 на борту воздушного судна находились 94 пассажира. После выруливания на предварительный старт экипаж принял решение вернуться из-за технической неисправности тормозной системы.

Следователи Барнаульского следственного отдела на транспорте проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, по итогам которых будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что алтайские туристы стали бояться летать рейсами Azur Air после серии инцидентов.