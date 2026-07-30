НОВОСТИПолитика

Конфликт на Украине приближается к своей развязке

Противоположная сторона может попытаться выйти на переговоры через посредников

30 июля 2026, 22:57, ИА Амител

СВО / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
СВО / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Конфликт на Украине приближается к завершению победой России, утверждает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в интервью "Ленте.ру".

По его мнению, интенсивные атаки Вооруженных сил РФ оказывают сильное морально-психологическое воздействие на украинское руководство, вынуждая его задуматься о мире. Колесник считает, что ВС РФ должны продолжать активные действия, не давая противнику возможности передохнуть.

«Тогда это все приближает победу, которая неоспорима, и, я думаю, уже недалек тот час. Мы в основном людей бережем, но все-таки дело движется к развязке. Я думаю, они попытаются выйти на переговоры через посредников, и какие-то контакты уже ведутся», — сказал Колесник.

Он также подчеркнул, что российские условия по урегулированию конфликта остаются неизменными и четкими.

Москва будет следовать своим стратегическим целям, обозначенным президентом Владимиром Путиным в начале специальной военной операции, заключил Колесник.

Ранее в России оценили роль США в конфликте на Украине.

Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Эксперт рассказал, как может измениться расстановка сил между Россией и США

Ближайшие три–пять лет могут стать периодом перераспределения влияния — и есть конкретные факторы, которые будут этому способствовать
НОВОСТИПолитика

СВО Политика украина
       

Комментарии 10

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Кхм...

22:59:42 30-07-2026

Скоро будет Парад Победы? 🤣🤣🤣🤣

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Гость

22:59:57 30-07-2026

С 22-го года такие заявления вижу и слышу

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Musik

23:05:43 30-07-2026

Подобным запомнилось окончание 2025 года, эйфория быстро закончилась.
Враг хитер и коварен.

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Шинник

23:24:31 30-07-2026

а по мнению профессионального работника в хим.проме, конфликт затянется ещё минимум на 5 лет ...

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гость

00:49:38 31-07-2026

где таких клоунов находят?

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Гость

06:51:49 31-07-2026

Опять обман и подстава

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Гость

07:01:13 31-07-2026

А какое еще заявление может сделать член Госдумы накануне выборов?

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Гость

07:17:34 31-07-2026

" Мы в основном людей бережем, но все-таки дело движется к развязке."------------ Этот глашатый наверно никогда не бывал на кладбищах.

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Трагати

07:25:41 31-07-2026

все признают-осознают-пожалеют и поймут
броня - крепка, танки - быстр, семимильными шагами и горе врагам.

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Танкист

12:08:05 31-07-2026

Ужасная картинка от ИИ с танкистами!!!)))
Почему они трое сидят на башне? особенно порадовал танкист за спиной - откуда он торчит?)
Главное - люк на башне назад откинут)))

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