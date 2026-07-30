Конфликт на Украине приближается к своей развязке
Противоположная сторона может попытаться выйти на переговоры через посредников
30 июля 2026, 22:57, ИА Амител
Конфликт на Украине приближается к завершению победой России, утверждает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в интервью "Ленте.ру".
По его мнению, интенсивные атаки Вооруженных сил РФ оказывают сильное морально-психологическое воздействие на украинское руководство, вынуждая его задуматься о мире. Колесник считает, что ВС РФ должны продолжать активные действия, не давая противнику возможности передохнуть.
«Тогда это все приближает победу, которая неоспорима, и, я думаю, уже недалек тот час. Мы в основном людей бережем, но все-таки дело движется к развязке. Я думаю, они попытаются выйти на переговоры через посредников, и какие-то контакты уже ведутся», — сказал Колесник.
Он также подчеркнул, что российские условия по урегулированию конфликта остаются неизменными и четкими.
Москва будет следовать своим стратегическим целям, обозначенным президентом Владимиром Путиным в начале специальной военной операции, заключил Колесник.
Ранее в России оценили роль США в конфликте на Украине.
22:59:42 30-07-2026
Скоро будет Парад Победы? 🤣🤣🤣🤣
22:59:57 30-07-2026
С 22-го года такие заявления вижу и слышу
23:05:43 30-07-2026
Подобным запомнилось окончание 2025 года, эйфория быстро закончилась.
Враг хитер и коварен.
23:24:31 30-07-2026
а по мнению профессионального работника в хим.проме, конфликт затянется ещё минимум на 5 лет ...
00:49:38 31-07-2026
где таких клоунов находят?
06:51:49 31-07-2026
Опять обман и подстава
07:01:13 31-07-2026
А какое еще заявление может сделать член Госдумы накануне выборов?
07:17:34 31-07-2026
" Мы в основном людей бережем, но все-таки дело движется к развязке."------------ Этот глашатый наверно никогда не бывал на кладбищах.
07:25:41 31-07-2026
все признают-осознают-пожалеют и поймут
броня - крепка, танки - быстр, семимильными шагами и горе врагам.
12:08:05 31-07-2026
Ужасная картинка от ИИ с танкистами!!!)))
Почему они трое сидят на башне? особенно порадовал танкист за спиной - откуда он торчит?)
Главное - люк на башне назад откинут)))