Противоположная сторона может попытаться выйти на переговоры через посредников

30 июля 2026, 22:57, ИА Амител

СВО / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Конфликт на Украине приближается к завершению победой России, утверждает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в интервью "Ленте.ру".

По его мнению, интенсивные атаки Вооруженных сил РФ оказывают сильное морально-психологическое воздействие на украинское руководство, вынуждая его задуматься о мире. Колесник считает, что ВС РФ должны продолжать активные действия, не давая противнику возможности передохнуть.

«Тогда это все приближает победу, которая неоспорима, и, я думаю, уже недалек тот час. Мы в основном людей бережем, но все-таки дело движется к развязке. Я думаю, они попытаются выйти на переговоры через посредников, и какие-то контакты уже ведутся», — сказал Колесник.

Он также подчеркнул, что российские условия по урегулированию конфликта остаются неизменными и четкими.

Москва будет следовать своим стратегическим целям, обозначенным президентом Владимиром Путиным в начале специальной военной операции, заключил Колесник.

Ранее в России оценили роль США в конфликте на Украине.