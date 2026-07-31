"Красный флаг" в быту. Россияне назвали главные претензии к партнерам

По данным опроса, главный раздражитель — когда партнер не убирает за собой

31 июля 2026, 07:46, ИА Амител

Мужчина и кастрюля / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Совместное исследование дейтинг‑сервиса "VK Знакомства" и сервиса поиска специалистов "Профи.ру" раскрыло взгляды россиян на распределение домашних обязанностей в отношениях. Результаты опроса обнародовала пресс‑служба во "ВКонтакте".

Большинство респондентов считают, что основная бытовая нагрузка по‑прежнему ложится на женщин. При этом 39% опрошенных убеждены: разница в доходах партнеров не должна влиять на распределение домашних дел — даже если заработок женщины существенно выше.

Лишь четверть участников опроса отметили, что бытовые вопросы в их паре практически никогда не становятся причиной конфликтов. Самым неприятным моментом в быту респонденты назвали ситуацию, когда партнер принципиально не убирает за собой — этот фактор стал главным "красным флагом" в глазах опрошенных.

Исследование также выявило поколенческие различия в отношении к бытовым навыкам. Так, 37% респондентов полагают, что миллениалы чаще требуют от партнеров умения самостоятельно справляться с домашними задачами — это связывают с тем, что представители этого поколения росли в условиях, когда многие бытовые проблемы приходилось решать самим.

Что касается решения мелких бытовых проблем, например, небольших поломок, то каждый третий россиянин предпочитает привлекать к этому мастера через сервис, знакомого специалиста, родственника либо партнера. В целом сервисы для решения бытовых вопросов стали привычным инструментом: к ним обращаются 70% участников опроса.

При этом во взглядах на разделение ролей в быту сохраняются традиционные установки. Половина опрошенных считают "рукастость" мужчины обязательным качеством для партнера. Кроме того, 48% мужчин и 38% женщин полагают, что тяжелую физическую работу по дому должен выполнять мужчина, а обязанности по готовке и уборке — женщина.