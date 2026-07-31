"Красный флаг" в быту. Россияне назвали главные претензии к партнерам
По данным опроса, главный раздражитель — когда партнер не убирает за собой
31 июля 2026, 07:46, ИА Амител
Совместное исследование дейтинг‑сервиса "VK Знакомства" и сервиса поиска специалистов "Профи.ру" раскрыло взгляды россиян на распределение домашних обязанностей в отношениях. Результаты опроса обнародовала пресс‑служба во "ВКонтакте".
Большинство респондентов считают, что основная бытовая нагрузка по‑прежнему ложится на женщин. При этом 39% опрошенных убеждены: разница в доходах партнеров не должна влиять на распределение домашних дел — даже если заработок женщины существенно выше.
Лишь четверть участников опроса отметили, что бытовые вопросы в их паре практически никогда не становятся причиной конфликтов. Самым неприятным моментом в быту респонденты назвали ситуацию, когда партнер принципиально не убирает за собой — этот фактор стал главным "красным флагом" в глазах опрошенных.
Исследование также выявило поколенческие различия в отношении к бытовым навыкам. Так, 37% респондентов полагают, что миллениалы чаще требуют от партнеров умения самостоятельно справляться с домашними задачами — это связывают с тем, что представители этого поколения росли в условиях, когда многие бытовые проблемы приходилось решать самим.
Что касается решения мелких бытовых проблем, например, небольших поломок, то каждый третий россиянин предпочитает привлекать к этому мастера через сервис, знакомого специалиста, родственника либо партнера. В целом сервисы для решения бытовых вопросов стали привычным инструментом: к ним обращаются 70% участников опроса.
При этом во взглядах на разделение ролей в быту сохраняются традиционные установки. Половина опрошенных считают "рукастость" мужчины обязательным качеством для партнера. Кроме того, 48% мужчин и 38% женщин полагают, что тяжелую физическую работу по дому должен выполнять мужчина, а обязанности по готовке и уборке — женщина.
09:55:03 31-07-2026
ну так это естественно: мужчина рукастый в быту, а женщина хранительница очага - за ней уют, чистота и вкусно пахнет на кухне))
10:59:21 31-07-2026
Гость (09:55:03 31-07-2026) ну так это естественно: мужчина рукастый в быту, а женщина х...
Вы нам пишите из 19 века, когда женщины не работали и выполняли только функции домохозяйки, мужчины пахали в поле и рубили дрова?
"мужчина рукастый в быту"
Починить кран - раз в 3 года, прибить плинтус - раз в 5 лет, перестелить пол - раз в 10 лет.
"женщина хранительница очага - за ней уют, чистота и вкусно пахнет на кухне"
Готовка и уборка - ежедневно
Вот бы сейчас, когда оба партнера работают по 8 часов день делить обязанности не пополам, а по мужским и женским *рукалицо*
11:02:57 31-07-2026
Гость (09:55:03 31-07-2026) ну так это естественно: мужчина рукастый в быту, а женщина х... Фокус в том, что далеко не все согласны с таким распределением - и мужчины и женщины. Одни орут , что они не кухарки, а другие - что они не слесари-сантехники. :-D ВСё сводится к тому, что в отношениях они никому ничего не должны, а все должны им. Характерная черта поколения.
11:02:13 31-07-2026
что за партнер? что за англосаксонские замашки? партнер 1 и парнер 2 в паспорте вместо матери и отца с таким отношением прописывать начнут. Статья данная грубо нарушает Православные нормы поведения и моральт нашего общества