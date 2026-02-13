"Вешают ярлыки". Как заводить отношения, когда кругом "ред-флаги", "абьюз" и "газлайтинг"

Накануне 14 февраля поговорили с психологом о том, помогают ли модные советы из соцсетей построить настоящую любовь

13 февраля 2026, 06:15, ИА Амител

Если в 2026 году вы вдруг увидели большое количество красных флагов, то вы не на первомайской демонстрации. Скорее всего, вы просто открыли TikTok или другую соцсеть и наткнулись на советы по построению отношений. А там — сплошные "ред-флаги", "абьюзы" и "газлайтинги".

Для многих молодых людей сегодня это не просто модные слова, а важные критерии, по которым они выбирают себе партнера. Причем ред-флаги могут быть любыми: доходит до того, что стоп-сигналом могут стать даже незначительные детали внешности.

О том, помогают ли все эти тренды найти подходящего партнера и построить крепкие отношения, мы поговорили с практикующим психологом и старшим преподавателем кафедры клинической и консультативной психологии АлтГУ Марией Заречневой.

"Ты абьюзер, я газлайтер. Вот и поговорили"

Понятие "ред-флаг" действительно пришло в массовое сознание из психологии, рассказывает Мария. "Красные флаги" — это те стоп-сигналы, которые указывают либо на угрозу, исходящую от человека, либо на жесткую несовместимость.

«Это именно устойчивый паттерн поведения, по которому можно определить потенциальную опасность или несовместимость ценностей. Например, если за человеком наблюдаются постоянный контроль и агрессия», — поясняет специалист.Но те ред-флаги, которые сегодня можно встретить в соцсетях, далеко не всегда имеют что-то общее с этим понятием, замечает эксперт. К примеру, перечень "стопов" у многих скатывается до мелочей, вплоть до любимого цвета в одежде. По мнению психолога, многие прикрывают этими списками и критериями собственные тревоги.

«Искать ред-флаги в каких-то незначительных мелочах — это проецировать свою собственную тревогу на людей и дистанцироваться от них. "Я настолько боюсь допустить ошибку и поэтому еще на раннем этапе найду 35 дефектов у человека, вплоть до цвета носков. И сделаю вывод, что из-за обнаруженного не смогу с ним взаимодействовать". Хотя на самом деле это просто защитный механизм, чтобы уберечь нас от совершаемых ошибок», — считает Мария.

Высказалась она и о популярном в соцсетях тренде, где мужчин спрашивают о выборе между мамой и своей женщиной — кому бы он подарил букет, а кому — один цветочек. Суть этих трендов в том, что выбрать он должен именно свою половинку. В противном случае строить с ним отношения — якобы плохая идея.

«Это же абсолютная мелочь. Да и можно же совершенно по-разному взглянуть на выбор человека. Например, если он к матери так уважительно относится, то и ко мне будет, особенно когда я ему детей рожу. Все очень индивидуально. Нужно не слепо бежать за трендами, а смотреть вглубь вещей», — настаивает Заречнева.Плюсы в том, что молодое поколение сегодня гораздо больше знает об абьюзе, газлайтинге, личных границах и других вещах, определенно есть, не отрицает специалист:

«Знания — вещь полезная в любом случае. Появляются названия и определения тех токсичных паттернов, в которые человек может попасть. Раньше он, к примеру, мог бы не заметить сигналы абьюзивных отношений, а теперь у него больше шансов вовремя их распознать».

Но есть и проблема: зачастую об этих понятиях рассказывают люди, не имеющие отношения к психологии. Это приводит к "инфляции информации", замечает эксперт: суть вещей размывается или упрощается до абсурда.

«Все это — большие и очень сложные концепты. Но сегодня они становятся просто ярлыком, который можно повесить на любого, кто нам какой-то дискомфорт причинил. Сказал слово поперек — ты сразу абьюзер. Такой подход лишает личной ответственности — всегда другие виноваты. Люди просто начинают друг друга диагностировать. "Ты абьюзер, я газлайтер, вот и поговорили, можно сразу прощаться"», — отмечает собеседник.Она подчеркивает, что такие стратегии в построении отношений, конечно, ничем не помогут. Как это всегда бывает, истина кроется в правильном балансе. Человек должен думать своей головой и четко разделять, где можно и нужно идти на уступки другим, а где — нет. Далеко не всегда компромисс — это пренебрежение собой. Это может быть и шагом к укреплению отношений.

Выбор вроде есть, но ты парализован

В современных условиях найти партнера и построить крепкие отношения стало сложнее, чем в предыдущем веке, замечает Заречнева. Факторов очень много.

«Раньше была, так назовем, культура долга перед обществом. А сегодня у нас культура выбора и самореализации. Это не хорошо и не плохо — просто факт. Найти себе кого-то стало труднее не из-за ярлыков — появилась субъективная сложность. Раньше были четкие прописные истины — отучился, женился, появились дети. Сегодня каждый сам определяет, что за отношения ему нужны, какого формата, как совмещать их с карьерой», — поясняет психолог.При этом вариантов для поиска с появлением соцсетей и приложений для знакомств стало намного больше. Но парадокс в том, что это лишь усложнило задачу: когда выбор настолько большой, люди увлекаются поиском идеала.

«Они впадают в другую крайность, думая, что есть какой-то идеальный для них человек. И по всем параметрам подойдет, и ни одну границу не заденет. Мы видим идеальную картинку в медиа, соцсетях. Конечно, хотим так же. Ожидания от партнера безумно высокие: и друг, и любовник, и врач, и родитель, и кто угодно, все в одном. Но проблема в том, что это несуществующая утопия. В итоге человек оказывается парализован перед этим выбором», — рассуждает Мария Заречнева.Если говорить о сегодняшних трендах, то главный враг — не ред-флаги, а культ продуктивности, убеждена эксперт.

«Сегодня люди перестали трезво и адекватно себя оценивать. Отовсюду звучит, каким ты должен быть — идеальным. А какой ты на самом деле и какие у тебя предпочтения, становится неважным. Важно лишь то, каким ты себя показываешь миру. Нацеленности на настоящую работу над собой становится меньше. Отсюда много проблем с коммуникацией», — замечает психолог.

Как быть, если сложности в отношениях?

Мария Заречнева подчеркивает: вероятность того, что вы превосходны, а абсолютно никто вокруг вам не подходит, не так велика. Если долгое время не получается завести отношения, стоит не оправдываться ред-флагами, а поискать проблему в себе.

По словам специалиста, сегодня хватает тех, кто выбирает этот путь. Он непростой, ведь предполагает работу над собой и устранение базовых вещей, мешающих отношениям:

страх близости — человеку очень тяжело сближаться с другими и открываться им;

непроработанные травмы из прошлых отношений — человек не может отпустить ситуацию и продолжает мучить себя вопросами, что случилось и кто был виноват;

неумение отстаивать собственные границы — человек не может доходчиво объяснить партнеру, что его устраивает в отношениях, а что — нет;

чувство вины — чаще всего это тянется из предыдущих отношений, но бывает, что проблема кроется в отношениях с родителями.

Во всех случаях требуются большие усилия пациента. Это не про "поговорить и все пройдет", настаивает Заречнева:

«Психолог никогда не дает советов. Мы даем лишь рекомендации, как можно улучшить свою жизнь, если что-то для этого делать. Ключевое слово — делать. Нужно предпринимать конкретные шаги, чтобы ситуация менялась».Эта позиция расходится с той, которую транслируют "психологи" из соцсетей. Многие из них смело раздают советы, а проблемы предлагают искать в других. Специалист допускает, что кому-то это может помочь. Но с такой же вероятностью советы незнакомого (и не всегда образованного человека) могут и навредить.

Психолог шутит: человек, сломавший ногу, не будет размышлять, стоит ему ехать к врачу или самому сесть за медицинские книжки. К психологическим проблемам Мария предлагает относиться так же.