Исторически раздельные спальни были нормой в разных культурах

24 марта 2026, 13:34, ИА Амител

Свидание, пара /Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Раздельный сон в паре не всегда говорит о проблемах в отношениях и в ряде случаев может даже улучшить их. Об этом рассказала нейропсихолог Светлана Пуля из "СМ-Клиники", пишет "Газета.ru".

По словам специалиста, все больше пар выбирают спать отдельно не из-за конфликтов, а ради качественного отдыха.

«Большинство спят раздельно не потому, что поссорились, а потому, что хотят выспаться. И главная причина здесь, знакомая каждому, — храп. До 80% женщин в российских опросах жалуются именно на него. Следом идет борьба за одеяло, разные графики, привычка читать при свете или залипать в телефон», — объяснила специалист.

Эксперт отметила, что явление даже получило название sleep divorce ("сонный развод"), однако сам термин, по ее мнению, не совсем корректен. Исторически раздельные спальни были нормой в разных культурах, а совместный сон закрепился как стандарт лишь во второй половине XX века.

Негативно на отношения, по словам Пули, влияет, скорее, хронический недосып. Он снижает способность к эмпатии и самоконтролю, из-за чего люди становятся раздражительными и хуже понимают партнера.

Специалист выделила два сценария раздельного сна.

«Первый вариант — осознанное решение двоих. Пара обсуждает проблему и приходит к выводу, что так обоим будет комфортнее. При этом сохраняется физическая близость в другое время. Такие пары, как правило, меньше раздражаются, больше ценят совместное время и иногда даже отмечают улучшение интимной жизни», — рассказала она.

«Второй вариант — это бегство под уважительным предлогом. Человек уходит в другую комнату не ради сна, а чтобы дистанцироваться от партнера. В этом случае раздельный сон — не решение, а способ не замечать проблему», — добавила нейропсихолог.

Она также предложила простой способ понять, в чем причина: «Задайте себе вопрос: если бы партнер перестал храпеть — вы бы вернулись? Если да — вы решаете проблему сна. Если нет — речь уже о проблемах в отношениях».

В завершение беседы эксперт подчеркнула, что ключевое значение имеет не сам факт раздельного сна, а подход к нему. Важно не то, где вы спите, а как вы к этому пришли. Когда один партнер уходит молча — это разрыв. Когда решение принимается вместе — это забота. Сохраняйте ритуалы: ложитесь вместе, разговаривайте, будьте физически близки, а затем расходитесь спать. Сон — это физиология, а близость — это выбор.