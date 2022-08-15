Помолодеть за неделю: медик назвала простой способ, но понадобится холодильник

Основательница бренда косметики Flawless Advanced Skincare Тара Фармер рассказала, как визуально помолодеть за неделю, пишет «Лента.ру» со ссылкой на The Sun.

Дерматолог посоветовала использовать метод двойного умывания для очищения кожи лица и зоны декольте.

«На первом этапе на тело наносится продукт на масляной основе, убирающий кожный жир и загрязнения, а на втором — средство на водной основе, очищающее поры.

Также необходимо делать массаж шеи до и после сна с использованием крема с эффектом лифтинга, чтобы усилить кровообращение, увлажнить, разгладить и улучшить эластичность кожи. При этом увлажняющие средства следует положить в холодильник на десять минут.

Чтобы уменьшить проявление признаков старения и запустить синтез коллагена, нужно использовать продукцию с ретинолом (витамин, антиоксидант).

«Достаточно наносить крем с однопроцентным содержанием компонента два-три раза в неделю», — уточнила Фармер.

Предотвратить морщины, пигментацию, неровный тон и преждевременное старение кожи помогут солнцезащитные кремы для лица и зоны декольте с фактором защиты 50.