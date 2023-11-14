Мэрия Барнаула ищет перевозчиков сразу на несколько важных городских маршрутов
Большинство маршрутов будут обслуживать до 30 ноября 2024 года
14 ноября 2023, 07:15, Антон Дегтярев
Мэрия Барнаула ищет перевозчиков сразу на 23 важных городских маршрута. Подрядчики будут заниматься перевозкой пассажиров и их багажа по регулируемым тарифам. Информация об этом есть на портале госзакупок.
Итак, на "Госзакупках" появились лоты по следующим маршрутам:
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№ 25 с начальной ценой 25,6 млн рублей;
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№ 60 с начальной ценой 131,9 тысячи рублей;
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№ 35 с максимальной ценой 153,2 тысячи рублей;
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№ 75 с максимальной ценой 43 тысячи рублей;
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№ 20 с максимальной ценой почти 85,5 тысячи рублей;
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№ 55 с максимальной ценой 116,8 тысячи рублей;
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№ 33р с максимальной ценой 109,1 тысячи рублей;
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№ 9 с начальной ценой 42,2 млн рублей;
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№ 53 с максимальной ценой почти 120,4 тысячи рублей;
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№ 37 с максимальной ценой 5,5 млн рублей;
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№ 104 с максимальной ценой 10 млн рублей;
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№ 117э с максимальной ценой 4,2 млн рублей;
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№ 104ю с максимальной ценой 3,4 млн рублей;
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№ 108 с максимальной стоимостью 13,6 млн рублей;
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№ 113 с максимальной ценой 8,5 млн рублей;
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№ 110 с максимальной ценой 61 млн рублей;
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№ 109, 109оп с максимальной ценой 258,4 млн рублей;
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№ 150 с максимальной ценой 32,9 млн рублей;
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№ 70р с максимальной ценой почти 24,7 млн рублей;
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№ 2 с максимальной стоимостью 144,4 млн рублей;
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№ 40 с максимальной стоимостью 26 млн рублей;
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№ 38 с максимальной ценой почти 33,6 млн рублей;
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№ 73р с максимальной ценой 39,7 млн рублей.
Маршруты № 25, 104, 108 и 113 подрядчики будут обслуживать до 30 ноября 2024 года (контракты будут действовать до 24 декабря 2024 года), а остальные – до 30 ноября 2030 года (контракты будут действовать до 24 декабря 2030 года).
Цена у лотов сильно разнится. Amic.ru спросил у мэрии с чем это связано и будет ждать ответа.
Подрядчики приступят к работе с даты заключения контрактов, но не ранее 1 декабря 2023 года. Закупки появились на портале 9 ноября 2023 года, заявки можно подавать до 17 ноября. Итоги подведут 21 ноября 2023 года.
По контракту в автобусах должна быть спутниковая навигация, система автоматизированного контроля оплаты проезда, программно-технические комплексы видеонаблюдения, предполагается возможность перевоза багажа, наличие форменной одежды персонала и т.д.
Кроме того, на портале появилась закупка и на услуги по проведению предрейсового и послерейсового медосмотра водителей на 2024 год. За это власти готовы заплатить 86,6 тысячи рублей. Услуга должна быть оказана до 31 декабря 2024 года. Исполнители приступят к работе с 1 января 2024 года.
08:09:13 14-11-2023
Если мерия добьётся выполнения своих требований (цит.): должна быть спутниковая навигация, система автоматизированного контроля оплаты проезда, программно-технические комплексы видеонаблюдения, предполагается возможность перевоза багажа, наличие форменной одежды персонала и системы кондиционирования воздуха(цит.) то я, лично в самом большом буддийском храме города куплю самую толстую упаковку благовоний и воскурю их во здравие нашего дряблого.
10:38:16 14-11-2023
Гость (08:09:13 14-11-2023) Если мерия добьётся выполнения своих требований (цит.): долж... Всё ограничится лишь словами. Почти все требования из этого перечня в условиях контрактов были и прежде
09:29:12 14-11-2023
А у нас хоть у одного перевозчика есть система кондиционирования в автобусах или микроавтобусах? То есть требования заведомо невыполнимы, получается)
10:49:10 14-11-2023
Гость (09:29:12 14-11-2023) А у нас хоть у одного перевозчика есть система кондициониров... если вы откроете документацию, то там и НЕТ требования к наличию систем кондиционирования. Прямо так и написано.
11:49:02 14-11-2023
Гость (10:49:10 14-11-2023) если вы откроете документацию, то там и НЕТ требования к нал... Так было в статье) Уже, похоже, поправили и здесь)
09:38:18 14-11-2023
А почему 29 маршрут всегда выпадает? Он что не важный? Население и медицинские работники пользуются им, чтоб доехать до Змеиногорского тракта и он не важен? Вначале было заявлено 24 автобуса на маршруте, теперь - 18, а по факту его просто нет 3 штуки!!!! Где 17,19 маршруты??????????
10:42:49 14-11-2023
Предполагаю, что в реальности подрядчики будут не "заниматься перевозкой пассажиров и их багажа по регулируемым тарифам", а продолжат нагло саботировать все не выгодные им условия контрактов, используя черный нал в оплате, игнорируя установленный график перевозок, количество единиц подвижного состава и их вместимость. При этом не устанут постоянно ныть о тяжести собственного существования, требуя в очередной раз увеличить стоимость проезда в их грязных собачьих будках ...
10:47:05 14-11-2023
интересно то как, объект закупки то важный для города, но вот отношение к торгам. Реально считаете, что 35 маршрут может стоить 153 тыс.? В документации стоит 15327377,10. Вывод торги по лоту не состоятся. Либо специально для чего-то резину тянут, либо такой ответственный сотрудник.
10:53:55 14-11-2023
Верните 17й маршрут
14:28:05 14-11-2023
Почему в списке нет маршрута № 17?????
14:30:20 14-11-2023
Все крупные игроки останутся на месте. По сути - блеф.
14:36:17 14-11-2023
Сегодня пришлось ехать в 58, терминала нет. Ну когда это скотство прекратится!
14:50:35 14-11-2023
Это похоже на какой то заговор
19:40:12 14-11-2023
Не знаю и не пойму, кто у кого и что покупает за указанное количество денег?
21:34:05 18-11-2023
Сделайте пожалуйста 47 маршрут, больше, автобусом, или хотя-бы, как 17 был, но не газельками. Людям невозможно зайти, никто не может уехать. На ускова много людей, дома настроили, а транспорт один в центр и тот невместимый