Мэрия Барнаула ищет перевозчиков сразу на несколько важных городских маршрутов

Большинство маршрутов будут обслуживать до 30 ноября 2024 года

14 ноября 2023, 07:15, Антон Дегтярев

Автобус / Фото: amic.ru

Мэрия Барнаула ищет перевозчиков сразу на 23 важных городских маршрута. Подрядчики будут заниматься перевозкой пассажиров и их багажа по регулируемым тарифам. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Итак, на "Госзакупках" появились лоты по следующим маршрутам:

№ 25 с начальной ценой 25,6 млн рублей;

№ 60 с начальной ценой 131,9 тысячи рублей;

№ 35 с максимальной ценой 153,2 тысячи рублей;

№ 75 с максимальной ценой 43 тысячи рублей;

№ 20 с максимальной ценой почти 85,5 тысячи рублей;

№ 55 с максимальной ценой 116,8 тысячи рублей;

№ 33р с максимальной ценой 109,1 тысячи рублей;

№ 9 с начальной ценой 42,2 млн рублей;

№ 53 с максимальной ценой почти 120,4 тысячи рублей;

№ 37 с максимальной ценой 5,5 млн рублей;

№ 104 с максимальной ценой 10 млн рублей;

№ 117э с максимальной ценой 4,2 млн рублей;

№ 104ю с максимальной ценой 3,4 млн рублей;

№ 108 с максимальной стоимостью 13,6 млн рублей;

№ 113 с максимальной ценой 8,5 млн рублей;

№ 110 с максимальной ценой 61 млн рублей;

№ 109, 109оп с максимальной ценой 258,4 млн рублей;

№ 150 с максимальной ценой 32,9 млн рублей;

№ 70р с максимальной ценой почти 24,7 млн рублей;

№ 2 с максимальной стоимостью 144,4 млн рублей;

№ 40 с максимальной стоимостью 26 млн рублей;

№ 38 с максимальной ценой почти 33,6 млн рублей;

№ 73р с максимальной ценой 39,7 млн рублей.

Маршруты № 25, 104, 108 и 113 подрядчики будут обслуживать до 30 ноября 2024 года (контракты будут действовать до 24 декабря 2024 года), а остальные – до 30 ноября 2030 года (контракты будут действовать до 24 декабря 2030 года).

Цена у лотов сильно разнится. Amic.ru спросил у мэрии с чем это связано и будет ждать ответа.

Подрядчики приступят к работе с даты заключения контрактов, но не ранее 1 декабря 2023 года. Закупки появились на портале 9 ноября 2023 года, заявки можно подавать до 17 ноября. Итоги подведут 21 ноября 2023 года.

По контракту в автобусах должна быть спутниковая навигация, система автоматизированного контроля оплаты проезда, программно-технические комплексы видеонаблюдения, предполагается возможность перевоза багажа, наличие форменной одежды персонала и т.д.

Кроме того, на портале появилась закупка и на услуги по проведению предрейсового и послерейсового медосмотра водителей на 2024 год. За это власти готовы заплатить 86,6 тысячи рублей. Услуга должна быть оказана до 31 декабря 2024 года. Исполнители приступят к работе с 1 января 2024 года.