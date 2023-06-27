Мощная магнитная буря 28 июня. Как она на нас повлияет и когда закончится?
К Земле вновь мчатся разрушительные потоки солнечного ветра
27 июня 2023, 15:00, ИА Амител
Фото: pixabay.com
На Земле в очередной раз бушует мощнейшая магнитная буря, пишет портал n4k.ru. По словам специалистов, конец июня будет ужасным и очень тяжелым для всех метеозависимых людей. Колебания начались уже сегодня, а завтра все станет только хуже.
О том, насколько мощной будет магнитная буря 27, 28 и 29 июня, как она повлияет на людей и когда закончится, – в материале amic.ru.
1
Что за магнитная буря ожидается 27, 28 и 29 июня?
Специалисты сообщают, что уже 27 июня нашу планету ждут "опоясывающие геоудары", которые будут давить на магнитосферу. Утром и вечером 27 июня мощность бури составит 3 балла.
Но уже в среду, 28 июня, обстановка ухудшится. По данным n4k.ru, в этот день мощность магнитной бури составит уже четыре балла.
Снижаться солнечная активность начнет лишь в пятницу, 29 июня.
2
Насколько мощной и разрушительной будет магнитная буря 27, 28 и 29 июня?
Показатели в три и четыре балла, о которых пишут специалисты, – это далеко не самая большая мощность магнитной бури. Тем не менее метеозависимые люди могут воспринимать даже такие геоудары. Поэтому бдительность терять не нужно, пишет n4k.ru.
3
Правда ли, что магнитные бури могут влиять на здоровье?
Многие ученые считают, что это выдумка. Тем более никаких научных доказательств воздействия Солнца на человека нет. Есть даже теория, что в случае с магнитными бурями работает "эффект ноцебо" – вера в несуществующую болезнь.
4
Как человек может почувствовать на себе магнитную бурю?
В основном люди страдают от перепадов давления, жалуются на проблемы с сердцем, боль в голове и суставах.
5
Как пережить магнитную бурю?
Медики, которые отрицают существование магнитных бурь, советуют в любом случае о себе позаботиться. Если вы чувствуете себя не очень хорошо, следует отказаться от алкоголя, наладить питание и пить больше воды.
15:24:15 27-06-2023
Нервная система человека в том числе ее центральная часть - головной мозг обмениваются слабыми электро сигналами Изменение магнитного поля конечно нарушает обмен Лучшая защита отсиживаться в металлическом помещении либо надевать на голову шапочку из фольги
16:42:12 27-06-2023
и как раньше люди жили без этих предсказателей с дипломами?
23:12:54 27-06-2023
Гость (15:24:15 27-06-2023) Нервная система человека в том числе ее центральная часть - ... Если шапочка не заземлена, эффекта экрана не будет. Хотя бы к водопроводной трубе( если она металлическая) надо подсоединиться.
00:58:31 28-06-2023
Гость (23:12:54 27-06-2023) Если шапочка не заземлена, эффекта экрана не будет. Хотя бы ... Нет, лучше присоединиться к розетке, тогда заряды нейтрализуются и мозг успокоится.
02:39:21 28-06-2023
и раньше люди тяжело переносили,но не знали от чего такое состояние и мирились с этим.Я в такие дни практически не сплю.
14:24:51 28-06-2023
Надеюсь эта статья достаточное основание для моего работодателя, чтобы предоставили отпуск на три дня или хотя бы больничный. А то не комильфо сидеть в шапочке из фольги в кабинете (
17:19:19 28-06-2023
Почему ваши данные не совпадают с данными на сайте https://tesis.xras.ru/ ? Он считается самым точным. Там эта буря не указана. И откуда вы получаете ваши данные? Дайте, пожалуйста, ссылку. Буду благодарна.
21:19:22 28-06-2023
Маруся (02:39:21 28-06-2023) и раньше люди тяжело переносили,но не знали от чего такое со... Я восприимчив к этому явлению. Здоровье нормальное. А то, что это явление не придумка, знаю благодаря личной статистике. Заранее никогда не смотрю прогнозы по этому поводу. Но , когда плохо себя начинаю чувсвовать без видимых причин, то заглядываю в показатели солнечной активности и вижу , что эти периоды плохого самочувствия совпадают с солнечными бурями. Небольшая статистика, но не менее десяти таких моментов точно отметил. Самочувствие ухудшается, кружится голова, апатия, депрессия. Проходит буря и норм. Сегодня тот же пример. Со вчерашнего дня плохо себя почувствовал. Глянул в гугле странички и вижу причину.
23:24:44 28-06-2023
А че, шапчонку из фольги на башку и в огород на грядки с тяпкой. А мож изобразить, что действует буря и на диван на весь день.