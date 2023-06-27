К Земле вновь мчатся разрушительные потоки солнечного ветра

27 июня 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: pixabay.com

На Земле в очередной раз бушует мощнейшая магнитная буря, пишет портал n4k.ru. По словам специалистов, конец июня будет ужасным и очень тяжелым для всех метеозависимых людей. Колебания начались уже сегодня, а завтра все станет только хуже.

О том, насколько мощной будет магнитная буря 27, 28 и 29 июня, как она повлияет на людей и когда закончится, – в материале amic.ru.

1 Что за магнитная буря ожидается 27, 28 и 29 июня? Специалисты сообщают, что уже 27 июня нашу планету ждут "опоясывающие геоудары", которые будут давить на магнитосферу. Утром и вечером 27 июня мощность бури составит 3 балла. Но уже в среду, 28 июня, обстановка ухудшится. По данным n4k.ru, в этот день мощность магнитной бури составит уже четыре балла. Снижаться солнечная активность начнет лишь в пятницу, 29 июня.

2 Насколько мощной и разрушительной будет магнитная буря 27, 28 и 29 июня? Показатели в три и четыре балла, о которых пишут специалисты, – это далеко не самая большая мощность магнитной бури. Тем не менее метеозависимые люди могут воспринимать даже такие геоудары. Поэтому бдительность терять не нужно, пишет n4k.ru.

3 Правда ли, что магнитные бури могут влиять на здоровье? Многие ученые считают, что это выдумка. Тем более никаких научных доказательств воздействия Солнца на человека нет. Есть даже теория, что в случае с магнитными бурями работает "эффект ноцебо" – вера в несуществующую болезнь.

4 Как человек может почувствовать на себе магнитную бурю? В основном люди страдают от перепадов давления, жалуются на проблемы с сердцем, боль в голове и суставах.