Мошенница обманула жительницу Алтая, рассказав историю о трех ключах

Женщину попросили назвать одноразовый код из СМС

10 июня 2026, 12:33, ИА Амител

Мошенница / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае мошенники похитили 150 тысяч рублей у 45-летней жительницы Заринского района под предлогом замены домофона, сообщает региональное МВД.

«Поступил звонок от неизвестной, которая представилась специалистом. Она заявила, что в ее подъезде проводится замена домофонной системы, и попросила разрешения оставить три ключа в почтовом ящике», — рассказали в ведомстве.

Мошенница попросила назвать одноразовый код из СМС, пришедший на телефон, чтобы подтвердить личность. Женщина, не подозревая обмана, продиктовала цифры. Сразу после этого разговор был прерван.

Через несколько минут пришло официально выглядящее уведомление о том, что аккаунт на портале "Госуслуги" взломан, и для восстановления доступа необходимо срочно связаться с "технической поддержкой" по указанному номеру.

Женщина позвонила и далее следовала указаниям. Она частями перевела в общей сумме 152 тысячи рублей на реквизиты, предоставленные мошенниками. После этого поняла, что ее обманули.

Ранее в Алтайском крае доярка вложилась в "надежный инвестиционный проект" и лишилась крупной суммы. Незнакомец пообещал высокую и быструю прибыль.