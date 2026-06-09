На Алтае доярка вложилась в "надежный инвестиционный проект" и лишилась крупной суммы

Незнакомец пообещал высокую и быструю прибыль

09 июня 2026, 10:30, ИА Амител

Грустная доярка / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

В Алтайском крае 43-летняя жительница Бийского района, работающая дояркой, стала жертвой инвестиционного мошенничества и лишилась более 320 тысяч рублей, сообщает региональное МВД.

«Женщина, желая увеличить свой доход, начала искать способы заработка в интернете. Через один из мессенджеров с ней связался мужчина, представившийся успешным инвестором», — рассказали в ведомстве.

Незнакомец предложил вложить деньги в "надежный инвестиционный проект" и пообещал высокую и быструю прибыль.

Женщина в течение нескольких дней перевела мошеннику более 320 тысяч рублей на указанные реквизиты. После этого "инвестор" заблокировал все каналы связи.

Ранее в Алтайском крае знакомый переночевал у доярки и оставил ее без денег. Пока женщина была на работе, злоумышленник украл банковскую карту и накупил продуктов.