НОВОСТИПроисшествия

На Алтае доярка вложилась в "надежный инвестиционный проект" и лишилась крупной суммы

Незнакомец пообещал высокую и быструю прибыль

09 июня 2026, 10:30, ИА Амител

Грустная доярка / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru
Грустная доярка / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

В Алтайском крае 43-летняя жительница Бийского района, работающая дояркой, стала жертвой инвестиционного мошенничества и лишилась более 320 тысяч рублей, сообщает региональное МВД.

«Женщина, желая увеличить свой доход, начала искать способы заработка в интернете. Через один из мессенджеров с ней связался мужчина, представившийся успешным инвестором», — рассказали в ведомстве.

Незнакомец предложил вложить деньги в "надежный инвестиционный проект" и пообещал высокую и быструю прибыль.

Женщина в течение нескольких дней перевела мошеннику более 320 тысяч рублей на указанные реквизиты. После этого "инвестор" заблокировал все каналы связи.

Ранее в Алтайском крае знакомый переночевал у доярки и оставил ее без денег. Пока женщина была на работе, злоумышленник украл банковскую карту и накупил продуктов.

Пенсионерка / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

На Алтае мошенники лишили пенсионерку денег, когда возвращали ранее украденные 1,2 млн

Женщина отправила фото с развернутым паспортом и пополнила счет для "активации карты", осталось только заплатить "налог"
НОВОСТИПроисшествия
Алтайский край Мошенники
       

Комментарии 9

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Гость

10:34:51 09-06-2026

Кто ищет тот всегда найдет

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Гость

10:41:47 09-06-2026

хорошо тому живется кто с солочницей живет😁

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Гость

10:53:41 09-06-2026

Доярка и "инвестиционные проекты". У меня всё.

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Гость

11:08:18 09-06-2026

То ли люди телевизор не смотрят? То ли считают себя умнее других?

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Гость

12:04:01 09-06-2026

Гость (11:08:18 09-06-2026) То ли люди телевизор не смотрят? То ли считают себя умнее др... Она работает (не до телевизора), но оплата только на еду и есть желание что-то делать ещё.. обманули.

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Холмс

12:31:35 09-06-2026

дело довольно простое. Кто то конкретно знал что в этом селе у этой доярки завелись 300 тысяч. Подозреваемых раз два и обчелся. Думаю что они на этой же ферме и работают

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гость

22:25:23 09-06-2026

Холмс (12:31:35 09-06-2026) дело довольно простое. Кто то конкретно знал что в этом селе... Не курил бы а? У многих кто работает и не злоупотребляет есть какие-то сбережения у кого-то 100 т.р. у кого-то в млн( у кого в лярдах это не заработанные). Вот они всем подряд звонят -пишут.

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Мусик

12:39:23 09-06-2026

фамилия успешного инвестора - случаем не Баффетт?

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Гость

16:26:23 09-06-2026

Тотальная глупость! Причем люди ее совсем не стесняются.

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