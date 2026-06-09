На Алтае доярка вложилась в "надежный инвестиционный проект" и лишилась крупной суммы
Незнакомец пообещал высокую и быструю прибыль
09 июня 2026, 10:30, ИА Амител
В Алтайском крае 43-летняя жительница Бийского района, работающая дояркой, стала жертвой инвестиционного мошенничества и лишилась более 320 тысяч рублей, сообщает региональное МВД.
«Женщина, желая увеличить свой доход, начала искать способы заработка в интернете. Через один из мессенджеров с ней связался мужчина, представившийся успешным инвестором», — рассказали в ведомстве.
Незнакомец предложил вложить деньги в "надежный инвестиционный проект" и пообещал высокую и быструю прибыль.
Женщина в течение нескольких дней перевела мошеннику более 320 тысяч рублей на указанные реквизиты. После этого "инвестор" заблокировал все каналы связи.
Ранее в Алтайском крае знакомый переночевал у доярки и оставил ее без денег. Пока женщина была на работе, злоумышленник украл банковскую карту и накупил продуктов.
10:34:51 09-06-2026
Кто ищет тот всегда найдет
10:41:47 09-06-2026
хорошо тому живется кто с солочницей живет😁
10:53:41 09-06-2026
Доярка и "инвестиционные проекты". У меня всё.
11:08:18 09-06-2026
То ли люди телевизор не смотрят? То ли считают себя умнее других?
12:04:01 09-06-2026
Гость (11:08:18 09-06-2026) То ли люди телевизор не смотрят? То ли считают себя умнее др... Она работает (не до телевизора), но оплата только на еду и есть желание что-то делать ещё.. обманули.
12:31:35 09-06-2026
дело довольно простое. Кто то конкретно знал что в этом селе у этой доярки завелись 300 тысяч. Подозреваемых раз два и обчелся. Думаю что они на этой же ферме и работают
22:25:23 09-06-2026
Холмс (12:31:35 09-06-2026) дело довольно простое. Кто то конкретно знал что в этом селе... Не курил бы а? У многих кто работает и не злоупотребляет есть какие-то сбережения у кого-то 100 т.р. у кого-то в млн( у кого в лярдах это не заработанные). Вот они всем подряд звонят -пишут.
12:39:23 09-06-2026
фамилия успешного инвестора - случаем не Баффетт?
16:26:23 09-06-2026
Тотальная глупость! Причем люди ее совсем не стесняются.