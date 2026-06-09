Жительница Алтая купила у мошенников окна, но отказалась приобрести "ускоритель"
Мошенник отправил поддельный договор и реквизиты
09 июня 2026, 12:21, ИА Амител
В Алтайском крае мошенники похитили деньги у жительницы Благовещенского района под видом заключения договора на остекление лоджии, сообщает региональное МВД.
В мае 2026 года женщина, планируя ремонт, разместила объявление на одном из интернет-ресурсов с просьбой предложить услуги по установке пластиковых окон.
На следующий день позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником одной из строительных компаний.
«В ходе разговора были согласованы размеры лоджии, количество окон и подоконников. Сообщил, что полная стоимость работ составит 60 тысяч рублей, но для запуска производства необходима предоплата в размере 25 тысяч», — рассказали в ведомстве.
Мошенник отправил поддельный договор и реквизиты. Женщина, доверившись официальному тону и наличию документа, перевела указанную сумму.
Через некоторое время позвонил другой "сотрудник компании", который предложил дополнительно внести еще 10 тысяч рублей для ускорения производства. После этого женщина заподозрила обман.
Ранее в Алтайском крае одурманенная пенсионерка купила у мошенника "дорогое одеяло", заплатив золотом. Лишь через несколько часов женщина поняла, что стала жертвой афериста.
12:34:25 09-06-2026
И что в итоге? Окна поставили?
07:56:41 11-06-2026
Гость (12:34:25 09-06-2026) И что в итоге? Окна поставили? ... Без лоха и жизнь плоха, надо головой думать.