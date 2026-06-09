Жительница Алтая купила у мошенников окна, но отказалась приобрести "ускоритель"

Мошенник отправил поддельный договор и реквизиты

09 июня 2026, 12:21, ИА Амител

Окна на лоджии / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

В Алтайском крае мошенники похитили деньги у жительницы Благовещенского района под видом заключения договора на остекление лоджии, сообщает региональное МВД.

В мае 2026 года женщина, планируя ремонт, разместила объявление на одном из интернет-ресурсов с просьбой предложить услуги по установке пластиковых окон.

На следующий день позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником одной из строительных компаний.

«В ходе разговора были согласованы размеры лоджии, количество окон и подоконников. Сообщил, что полная стоимость работ составит 60 тысяч рублей, но для запуска производства необходима предоплата в размере 25 тысяч», — рассказали в ведомстве.

Мошенник отправил поддельный договор и реквизиты. Женщина, доверившись официальному тону и наличию документа, перевела указанную сумму.

Через некоторое время позвонил другой "сотрудник компании", который предложил дополнительно внести еще 10 тысяч рублей для ускорения производства. После этого женщина заподозрила обман.

Ранее в Алтайском крае одурманенная пенсионерка купила у мошенника "дорогое одеяло", заплатив золотом. Лишь через несколько часов женщина поняла, что стала жертвой афериста.