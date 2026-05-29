Мошенник Игнат на сайте знакомств охмурил девушку из Барнаула, показав переписку с Виталей
В итоге лишил пострадавшую крупной суммы денег
29 мая 2026, 10:41, ИА Амител
Мошенник обманул 24-летнюю жительницу Барнаула и похитил у нее 694 тысячи рублей, предложив заработать деньги на криптобирже, сообщает алтайское МВД.
«В конце апреля на сайте знакомств познакомилась с мужчиной по имени Игнат, с которым начала общаться. Он написал, что хочет поделиться с ней своей радостью и скинул скриншот переписки его с другом, где он якобы получил крупную сумму денег», — рассказали в ведомстве.
На вопрос, откуда деньги, ответил, что он с другом Виталиком успешно закрыл сделку на росте цен нефти.
После этого предложил стать их партнером и пообещал научить правильно вкладывать средства на криптобирже.
В течение нескольких дней девушка сделала 12 переводов, отправив в общей сумме 694 тысячи рублей.
«В личном кабинете видела, что якобы заработала на вложениях 41 тысячу долларов, но вывести их она не смогла. Только тогда поняла, что стала жертвой мошенников», — отметили в МВД.
Ранее жительница Бийска перевела 1 млн рублей "инвестору из Парижа", чтобы быстро закрыть долги. Когда она попыталась вывести деньги, "инвестиционная платформа" перестала отвечать.
10:46:39 29-05-2026
Из Венесуэлы нефть гнали?
11:00:21 29-05-2026
Биржевой воротила.. на сайте знакомств.. я вся твоя!
Не уж то в голове кроме рекламы для идиоток вообще ничего нет? В каком инкубаторе плодят таких куриц?
13:01:07 29-05-2026
Гость (11:00:21 29-05-2026) Биржевой воротила.. на сайте знакомств.. я вся твоя!Не у...
Там же, где плодятся те, кто заказывает проституток в интернете
19:31:50 12-06-2026
Гость (13:01:07 29-05-2026) Там же, где плодятся те, кто заказывает проституток в ин... А тут то что не так?)) Предоплату не вносите, и на разводку не ведитесь и всё, можно с рабочего, можно с телефона коллеги, тестя, ну и тд.))
11:11:53 29-05-2026
учредить всероссийский конкурс в номинации - 6 Вольт.
давно назрело.
19:29:10 12-06-2026
Трагати (11:11:53 29-05-2026) учредить всероссийский конкурс в номинации - 6 Вольт.дав... "Валет шестивольтовый" мне кажется эпичней?))
11:16:16 29-05-2026
24-летнюю жительницу Барнаула и похитил у нее 694 тысячи --- учительница наверное, у них там у всех в значке такие деньги
13:12:11 29-05-2026
Богатая красивая молодая училка. Мечта поэта.