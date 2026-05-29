Мошенник Игнат на сайте знакомств охмурил девушку из Барнаула, показав переписку с Виталей

В итоге лишил пострадавшую крупной суммы денег

29 мая 2026, 10:41, ИА Амител

Девушка / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E / amic.ru

Мошенник обманул 24-летнюю жительницу Барнаула и похитил у нее 694 тысячи рублей, предложив заработать деньги на криптобирже, сообщает алтайское МВД.

«В конце апреля на сайте знакомств познакомилась с мужчиной по имени Игнат, с которым начала общаться. Он написал, что хочет поделиться с ней своей радостью и скинул скриншот переписки его с другом, где он якобы получил крупную сумму денег», — рассказали в ведомстве.

На вопрос, откуда деньги, ответил, что он с другом Виталиком успешно закрыл сделку на росте цен нефти.

После этого предложил стать их партнером и пообещал научить правильно вкладывать средства на криптобирже.

В течение нескольких дней девушка сделала 12 переводов, отправив в общей сумме 694 тысячи рублей.

«В личном кабинете видела, что якобы заработала на вложениях 41 тысячу долларов, но вывести их она не смогла. Только тогда поняла, что стала жертвой мошенников», — отметили в МВД.

Ранее жительница Бийска перевела 1 млн рублей "инвестору из Парижа", чтобы быстро закрыть долги. Когда она попыталась вывести деньги, "инвестиционная платформа" перестала отвечать.