Мошенники заставили 74-летнюю пенсионерку похитить деньги у 86-летней жительницы Барнаула

Она приехала из Новосибирска, чтобы забрать 200 тысяч рублей

15 декабря 2025, 10:24, ИА Амител

Пенсионерка / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
"Курьерша мошенников", приехавшая из Новосибирска, пыталась похитить деньги у жительницы Барнаула, но ее вовремя задержали правоохранители, сообщает региональное МВД.

«86-летней пенсионерке позвонил "сотрудник банка" и пояснил, что неизвестные лица пытаются перевести с ее счета денежные средства в недружественное государство. По указанию звонивших она пошла в банк и сняла 500 тысяч рублей, 300 тысяч из которых перевела по указанным реквизитам, а 200 тысяч передала курьеру», – рассказали в ведомстве.

Курьером оказалась 74-летняя жительница Новосибирска, которая по указанию аферистов приехала в Барнаул. Как оказалось, она тоже стала жертвой мошенников и перечислила им более 300 тысяч рублей.

Ранее девушка из Барнаула обчистила всех родных из Алтайского края и Новосибирской области, чтобы спасти их от мошенников. Студентка верила, что "декларирует" все ценные вещи.

Барнаул Новосибирская область Мошенники

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

10:41:35 15-12-2025

Курьер в свою пользу обратила эти 200 рт?

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:01:45 15-12-2025

Какая разница сколько лет, за мошенничество и пособничество должны отвечать все одинаково.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Егор

11:11:51 15-12-2025

За мошеничество садить на долго надо

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:43:20 22-12-2025

Егор (11:11:51 15-12-2025) За мошеничество садить на долго надо... И лучше сразу на кол. Это и надёжно, и надолго... ))

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

13:41:46 15-12-2025

86-летняя перевела по реквизитам??? Продвинутая какая))

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Грязный чинуша

22:50:13 22-12-2025

Никто не заметил, что это новая, "продвинутая" схема? Жертве предлагают вернуть украденные ранее деньги, став самой преступником.

  0 Нравится
Ответить
