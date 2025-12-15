Мошенники заставили 74-летнюю пенсионерку похитить деньги у 86-летней жительницы Барнаула

Она приехала из Новосибирска, чтобы забрать 200 тысяч рублей

15 декабря 2025, 10:24, ИА Амител

Пенсионерка / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

"Курьерша мошенников", приехавшая из Новосибирска, пыталась похитить деньги у жительницы Барнаула, но ее вовремя задержали правоохранители, сообщает региональное МВД.

«86-летней пенсионерке позвонил "сотрудник банка" и пояснил, что неизвестные лица пытаются перевести с ее счета денежные средства в недружественное государство. По указанию звонивших она пошла в банк и сняла 500 тысяч рублей, 300 тысяч из которых перевела по указанным реквизитам, а 200 тысяч передала курьеру», – рассказали в ведомстве.

Курьером оказалась 74-летняя жительница Новосибирска, которая по указанию аферистов приехала в Барнаул. Как оказалось, она тоже стала жертвой мошенников и перечислила им более 300 тысяч рублей.

