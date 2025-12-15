Мошенники заставили 74-летнюю пенсионерку похитить деньги у 86-летней жительницы Барнаула
Она приехала из Новосибирска, чтобы забрать 200 тысяч рублей
15 декабря 2025, 10:24, ИА Амител
"Курьерша мошенников", приехавшая из Новосибирска, пыталась похитить деньги у жительницы Барнаула, но ее вовремя задержали правоохранители, сообщает региональное МВД.
«86-летней пенсионерке позвонил "сотрудник банка" и пояснил, что неизвестные лица пытаются перевести с ее счета денежные средства в недружественное государство. По указанию звонивших она пошла в банк и сняла 500 тысяч рублей, 300 тысяч из которых перевела по указанным реквизитам, а 200 тысяч передала курьеру», – рассказали в ведомстве.
Курьером оказалась 74-летняя жительница Новосибирска, которая по указанию аферистов приехала в Барнаул. Как оказалось, она тоже стала жертвой мошенников и перечислила им более 300 тысяч рублей.
Ранее девушка из Барнаула обчистила всех родных из Алтайского края и Новосибирской области, чтобы спасти их от мошенников. Студентка верила, что "декларирует" все ценные вещи.
10:41:35 15-12-2025
Курьер в свою пользу обратила эти 200 рт?
11:01:45 15-12-2025
Какая разница сколько лет, за мошенничество и пособничество должны отвечать все одинаково.
11:11:51 15-12-2025
За мошеничество садить на долго надо
22:43:20 22-12-2025
Егор (11:11:51 15-12-2025) За мошеничество садить на долго надо... И лучше сразу на кол. Это и надёжно, и надолго... ))
13:41:46 15-12-2025
86-летняя перевела по реквизитам??? Продвинутая какая))
22:50:13 22-12-2025
Никто не заметил, что это новая, "продвинутая" схема? Жертве предлагают вернуть украденные ранее деньги, став самой преступником.