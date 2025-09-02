Мошенники заставили студентку из Барнаула убедить своего парня взять в кредит 500 тысяч
Аферисты представились сотрудниками налоговой службы
02 сентября 2025, 10:05, ИА Амител
Жительница Барнаула 2002 года рождения стала жертвой масштабного мошенничества, потеряв в общей сложности более одного миллиона рублей, пишет пресс-служба МВД по Алтайскому краю.
Девушке позвонил человек, представившийся сотрудником налоговой службы, и сообщил о якобы имеющейся у нее задолженности.
«По схеме аферистов жертве было предложено записаться в отделение через портал "Госуслуги" и сообщить код из SMS-уведомления. После этого к разговору подключился второй мошенник, который убедил студентку в необходимости защиты ее средств от "злоумышленников" путем перевода денег на "безопасный счет"», – пишут в пресс-службе ведомства.
Когда девушке отказали в кредите, она перевела свои личные сбережения в размере 470 000 рублей. Дополнительную сумму ей предоставил молодой человек, специально оформивший кредит на себя. Общий ущерб составил более миллиона рублей.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 159 ("Мошенничество в особо крупном размере").
10:10:33 02-09-2025
Биба и боба два ...
10:25:22 02-09-2025
Я хз как это работает, как можно на это вестись ?
10:26:49 02-09-2025
Мозгов нет, новости не смотрят и не читают. Вся жизнь в тик-токе.
10:42:52 02-09-2025
в этой новости всё великолепно
10:47:28 02-09-2025
"Сентябрьский защитник" плохо справляется со своей новой функцией !!! :(
Некоторых наших граждан трудно от чего-либо защитить !!!
11:05:28 02-09-2025
Гость (10:47:28 02-09-2025) "Сентябрьский защитник" плохо справляется со своей новой фун... они усиленно сопротивляются любой защите)
11:22:38 02-09-2025
Гость (10:47:28 02-09-2025) "Сентябрьский защитник" плохо справляется со своей новой фун... Это потому что у них МАХ не установлен. А с МАХом бы такого не произошло. (сарказм)