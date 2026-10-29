При проверке выяснилось, что у водителей отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы

29 октября 2026, 07:02, ИА Амител

Перевозимые лошади / Фото: Алтайский Россельхознадзор

В Алтайском крае пресекли незаконную перевозку 150 лошадей, которых транспортировали на четырех грузовых автомобилях с прицепами. Животных везли из Угловского района в Чарышский без необходимых ветеринарных документов. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Нарушение обнаружили 25 октября во время совместной проверки сотрудников Россельхознадзора и Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю. На приграничной территории специалисты остановили грузовики, за рулем которых находились граждане Казахстана. Животных перевозили из села Павловка Угловского района.

При проверке выяснилось, что у водителей отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы. В частности, перевозчики не смогли подтвердить происхождение лошадей, проведение обязательных профилактических мероприятий и благополучие территории отправления по заразным заболеваниям животных.

В результате специалисты запретили дальнейшую транспортировку по заявленному маршруту. Всех 150 лошадей отправили обратно для проведения карантинных мероприятий. Сейчас решается вопрос о привлечении перевозчиков к административной ответственности.

В Россельхознадзоре также подвели итоги борьбы с незаконной транспортировкой сельскохозяйственных животных с начала 2026 года. За этот период совместно с пограничниками ФСБ, сотрудниками МВД и Алтайской таможни удалось пресечь перевозку 1427 животных.

Большинство выявленных нарушений пришлось на транспортировку лошадей — 1160 голов. Кроме того, специалисты остановили незаконное перемещение 197 голов крупного и 70 голов мелкого рогатого скота.