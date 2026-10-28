В Ростовской области студентам разрешили приходить в вуз с лошадьми и коровами
Будущие ветеринары и зоотехники смогут приезжать на учебу со своими питомцами, не оставляя их дома
28 октября 2026, 21:04, ИА Амител
В Ростовской области Донской государственный аграрный университет первым в России разрешил студентам приводить на территорию учебного заведения крупных домашних животных, включая коров и лошадей. Новые правила распространяются на владельцев питомцев, для которых оборудовали специальные площадки. Об этом сообщает "КП-Ростов-на-Дону".
Решение принял совет университета, утвердивший специальное положение о присутствии студентов с животными на территории вуза. Теперь будущие ветеринары и зоотехники смогут приезжать на учебу со своими питомцами, не оставляя их дома.
В университете считают, что нововведение поможет учащимся получать больше практического опыта при освоении профессии. Возможность находиться рядом с животными позволит студентам применять полученные знания непосредственно во время обучения.
Временно исполняющий обязанности ректора Донского ГАУ Алексей Ермаков назвал новые правила частью философии университета. По его словам, забота о животных должна проявляться не только в теоретической подготовке, но и в реальных действиях.
Одной из первых новой возможностью воспользовалась первокурсница факультета ветеринарной медицины Катя Лакиза. Девушка переехала на учебу вместе со своим конем по кличке Демьян.
21:24:34 28-10-2026
куда скатился мир
21:29:18 28-10-2026
в нашем ВУЗе многие так на учёбу приезжали. даже на верблюде
23:06:22 28-10-2026
Гость (21:29:18 28-10-2026) в нашем ВУЗе многие так на учёбу приезжали. даже на верблюде... Заборостроительный ВУЗ?
08:29:28 29-10-2026
Николай (23:06:22 28-10-2026) Заборостроительный ВУЗ?... АГА
09:22:24 29-10-2026
Вы просто не в курсе - в нашем Аграрном университете факультет ветеринарии на Новоселикатном тоже есть аудитории куда приводят живых КРС, студентам разрешают в общежитии проживание со своими питомцами (кошки, кролики, змеи, и т.д.) - это норма для этой профессии!, то, что в Ростове пошли дальше - это только похвально!, больше грамотных специалистов будет на выходе!!!...
10:16:00 29-10-2026
медведь-шатун (09:22:24 29-10-2026) Вы просто не в курсе - в нашем Аграрном университете факульт... главное чтобы овцу с собой не приносили, а то есть любители странных среднеазиатских традиций любви к животным...
10:25:39 29-10-2026
Да хоть на осле, лишь бы пришли.
16:15:15 30-10-2026
В наши годы учебы в этом ВУЗе, скромно именуемом ДСХИ, был офигенный учхоз - учебное хозяйство, где животные жили в соответствующих условиях, а студенты ходили туда на практические занятия. И всем было счастье. А так же на клиниках были боксы, где содержались животные на лечении. А в общежитии жили студенты без кошек, собак, змей и скорпионов в банке. Из животных были только тараканы, но с ними нещадно боролись. А сейчас и их причислили к питомцам?