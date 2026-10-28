Будущие ветеринары и зоотехники смогут приезжать на учебу со своими питомцами, не оставляя их дома

28 октября 2026, 21:04, ИА Амител

Мужчина на лошади / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В Ростовской области Донской государственный аграрный университет первым в России разрешил студентам приводить на территорию учебного заведения крупных домашних животных, включая коров и лошадей. Новые правила распространяются на владельцев питомцев, для которых оборудовали специальные площадки. Об этом сообщает "КП-Ростов-на-Дону".

Решение принял совет университета, утвердивший специальное положение о присутствии студентов с животными на территории вуза. Теперь будущие ветеринары и зоотехники смогут приезжать на учебу со своими питомцами, не оставляя их дома.

В университете считают, что нововведение поможет учащимся получать больше практического опыта при освоении профессии. Возможность находиться рядом с животными позволит студентам применять полученные знания непосредственно во время обучения.

Временно исполняющий обязанности ректора Донского ГАУ Алексей Ермаков назвал новые правила частью философии университета. По его словам, забота о животных должна проявляться не только в теоретической подготовке, но и в реальных действиях.

Одной из первых новой возможностью воспользовалась первокурсница факультета ветеринарной медицины Катя Лакиза. Девушка переехала на учебу вместе со своим конем по кличке Демьян.