НОВОСТИОбщество

Не по календарю. Взросление российских детей ускорилось на два-три года

Все больше детей демонстрируют признаки физиологического созревания значительно раньше привычных сроков

30 июля 2026, 14:40, ИА Амител

Подростки / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Подростки / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Сегодня российские дети взрослеют раньше: физиологические и гормональные процессы запускаются на два-три года раньше, чем принято считать, пишет "База".

Еще 10–15 лет назад пубертатный период начинался в 12–13 лет, сейчас же этот возраст сместился к 8–10 годам. Это связано с тем, что дети получают свободный доступ к цифровой среде, которая ускоряет их физиологическое, социальное и психическое развитие.

«Современный ребенок уже в 10 лет сталкивается практически со всеми взрослыми темами. Главный бич подрастающего поколения — "эсдэвэгэшный" контент, цифровая зависимость, дефицит внимания и проблемы с концентрацией. Постоянная смена эмоциональных состояний мешает формированию психики и способности проживать сложные чувства», — отметила семейный психолог Юлия Аникина.

По мнению эксперта, неограниченный доступ к информации снижает любознательность и способность критически оценивать происходящее.

Кроме того, дети стали раньше интересоваться сексуальными отношениями и заработком. За этими интересами не стоит психологическая готовность — они стремятся почувствовать себя взрослыми, получить признание и утвердить свою значимость, пояснила Аникина.

Для преодоления рассинхронизации взросления специалисты рекомендуют развивать усидчивость и эмоциональную компетентность детей, а также создавать для них офлайн-среду.

«Детей не стоит с ранних лет вовлекать в жизненные трудности и агрессивную финансовую среду», — заключила эксперт.

Курьер / Изображение сгенерировано

Летом подростков в Барнауле чаще всего зовут работать курьерами и промоутерами

Возможность получить первый профессиональный опыт есть примерно у каждого седьмого работника в городе
НОВОСТИОбщество

Россия дети интернет
       

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

14:56:33 30-07-2026

почему только российских? вы думаете, российские дети чем-то отличаются от всех других?
чем докажете, что связано с цифровой средой? после не значит вследствие

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:20:02 30-07-2026

«Детей не стоит с ранних лет вовлекать в жизненные трудности и агрессивную финансовую среду», — заключила эксперт.////
До социалистической революции дети бедняков с 5 лет работали, то есть вступали в трудовые отношения. Сейчас снова капитализм, ребенок озабочен с малолетства материальными проблемами.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:56:03 30-07-2026

условие "не вовлекать" неисполнимо, потому что даже в успешной. обеспеченной семье есть жизненные трудности и агрессивная финансовая среда , и если не обсуждать эти вопросы напрямую с ребенком, он будет подслушивать, подсматривать, выслеживать - он беспокоится о своей стабильности, поэтому будет добывать ответы на свои вопросы всеми доступными способами.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:09:59 30-07-2026

физика-то созрела, а мозгов и к 30-ти годам нет... увы

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:50:25 30-07-2026

можно в 16 в армию призывать

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров