Не по календарю. Взросление российских детей ускорилось на два-три года
Все больше детей демонстрируют признаки физиологического созревания значительно раньше привычных сроков
30 июля 2026, 14:40, ИА Амител
Сегодня российские дети взрослеют раньше: физиологические и гормональные процессы запускаются на два-три года раньше, чем принято считать, пишет "База".
Еще 10–15 лет назад пубертатный период начинался в 12–13 лет, сейчас же этот возраст сместился к 8–10 годам. Это связано с тем, что дети получают свободный доступ к цифровой среде, которая ускоряет их физиологическое, социальное и психическое развитие.
«Современный ребенок уже в 10 лет сталкивается практически со всеми взрослыми темами. Главный бич подрастающего поколения — "эсдэвэгэшный" контент, цифровая зависимость, дефицит внимания и проблемы с концентрацией. Постоянная смена эмоциональных состояний мешает формированию психики и способности проживать сложные чувства», — отметила семейный психолог Юлия Аникина.
По мнению эксперта, неограниченный доступ к информации снижает любознательность и способность критически оценивать происходящее.
Кроме того, дети стали раньше интересоваться сексуальными отношениями и заработком. За этими интересами не стоит психологическая готовность — они стремятся почувствовать себя взрослыми, получить признание и утвердить свою значимость, пояснила Аникина.
Для преодоления рассинхронизации взросления специалисты рекомендуют развивать усидчивость и эмоциональную компетентность детей, а также создавать для них офлайн-среду.
«Детей не стоит с ранних лет вовлекать в жизненные трудности и агрессивную финансовую среду», — заключила эксперт.
14:56:33 30-07-2026
почему только российских? вы думаете, российские дети чем-то отличаются от всех других?
чем докажете, что связано с цифровой средой? после не значит вследствие
15:20:02 30-07-2026
«Детей не стоит с ранних лет вовлекать в жизненные трудности и агрессивную финансовую среду», — заключила эксперт.////
До социалистической революции дети бедняков с 5 лет работали, то есть вступали в трудовые отношения. Сейчас снова капитализм, ребенок озабочен с малолетства материальными проблемами.
15:56:03 30-07-2026
условие "не вовлекать" неисполнимо, потому что даже в успешной. обеспеченной семье есть жизненные трудности и агрессивная финансовая среда , и если не обсуждать эти вопросы напрямую с ребенком, он будет подслушивать, подсматривать, выслеживать - он беспокоится о своей стабильности, поэтому будет добывать ответы на свои вопросы всеми доступными способами.
16:09:59 30-07-2026
физика-то созрела, а мозгов и к 30-ти годам нет... увы
16:50:25 30-07-2026
можно в 16 в армию призывать