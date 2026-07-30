Все больше детей демонстрируют признаки физиологического созревания значительно раньше привычных сроков

30 июля 2026, 14:40, ИА Амител

Подростки / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Сегодня российские дети взрослеют раньше: физиологические и гормональные процессы запускаются на два-три года раньше, чем принято считать, пишет "База".

Еще 10–15 лет назад пубертатный период начинался в 12–13 лет, сейчас же этот возраст сместился к 8–10 годам. Это связано с тем, что дети получают свободный доступ к цифровой среде, которая ускоряет их физиологическое, социальное и психическое развитие.

«Современный ребенок уже в 10 лет сталкивается практически со всеми взрослыми темами. Главный бич подрастающего поколения — "эсдэвэгэшный" контент, цифровая зависимость, дефицит внимания и проблемы с концентрацией. Постоянная смена эмоциональных состояний мешает формированию психики и способности проживать сложные чувства», — отметила семейный психолог Юлия Аникина.

По мнению эксперта, неограниченный доступ к информации снижает любознательность и способность критически оценивать происходящее.

Кроме того, дети стали раньше интересоваться сексуальными отношениями и заработком. За этими интересами не стоит психологическая готовность — они стремятся почувствовать себя взрослыми, получить признание и утвердить свою значимость, пояснила Аникина.

Для преодоления рассинхронизации взросления специалисты рекомендуют развивать усидчивость и эмоциональную компетентность детей, а также создавать для них офлайн-среду.