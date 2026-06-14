В России усилят защиту подростков от плохого контента
Планируется внедрение восстановительных технологий для разрешения конфликтов в цифровой среде
14 июня 2026, 16:36, ИА Амител
Защита подростков от деструктивного контента в интернете будет усилена в России, говорится в документе, с которым ознакомился ТАСС.
«Утвержденная правительством концепция развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2036 года впервые закрепляет комплекс мер по информационной безопасности детей и подростков», — пишет агентство.
Документ предусматривает разработку единых подходов к защите подростков от деструктивной информации, а также механизмов профилактической работы с теми, кто вовлечен в распространение противоправного контента. Также планируется внедрение восстановительных технологий для разрешения конфликтов в цифровой среде.
Концепция предполагает повышение квалификации педагогов, психологов и соцработников в области кибербезопасности и противодействия вовлечению подростков в деструктивные сообщества. Также развивается система наставничества, когда за подростками из групп риска будут закреплять старших школьников, студентов или волонтеров.
08:09:22 15-06-2026
А решать что такое хорошо, а что такое плохо кто будет? Трясущиеся деды, которым пропуски уже на кладбище в книгу записывают? Было такое. Все плохо кончилось.
11:46:05 15-06-2026
Гость (08:09:22 15-06-2026) А решать что такое хорошо, а что такое плохо кто будет? Тряс... Все должны решать молокососы. Им видней. Особенно нетрадиционно ориентированным
12:22:34 15-06-2026
Гость (11:46:05 15-06-2026) Все должны решать молокососы. Им видней. Особенно нетрадицио...
Трясущиеся деды врываются в обсуждения )))
12:20:53 15-06-2026
Гость (08:09:22 15-06-2026) А решать что такое хорошо, а что такое плохо кто будет? Тряс...
К тому и идем семимильными шагами
14:20:32 15-06-2026
можете из словаря поисковых роботов УБРАТЬ тематические слова? как фаервол наоборот - вот и ВСЕ