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В России усилят защиту подростков от плохого контента

Планируется внедрение восстановительных технологий для разрешения конфликтов в цифровой среде

14 июня 2026, 16:36, ИА Амител

Геймер, компьютер / Сгенерировано Midjourney / amic.ru
Геймер, компьютер / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Защита подростков от деструктивного контента в интернете будет усилена в России, говорится в документе, с которым ознакомился ТАСС.

«Утвержденная правительством концепция развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2036 года впервые закрепляет комплекс мер по информационной безопасности детей и подростков», — пишет агентство.

Документ предусматривает разработку единых подходов к защите подростков от деструктивной информации, а также механизмов профилактической работы с теми, кто вовлечен в распространение противоправного контента. Также планируется внедрение восстановительных технологий для разрешения конфликтов в цифровой среде.

Концепция предполагает повышение квалификации педагогов, психологов и соцработников в области кибербезопасности и противодействия вовлечению подростков в деструктивные сообщества. Также развивается система наставничества, когда за подростками из групп риска будут закреплять старших школьников, студентов или волонтеров.

Россия дети интернет
       

Комментарии 5

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Гость

08:09:22 15-06-2026

А решать что такое хорошо, а что такое плохо кто будет? Трясущиеся деды, которым пропуски уже на кладбище в книгу записывают? Было такое. Все плохо кончилось.

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Гость

11:46:05 15-06-2026

Гость (08:09:22 15-06-2026) А решать что такое хорошо, а что такое плохо кто будет? Тряс... Все должны решать молокососы. Им видней. Особенно нетрадиционно ориентированным

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Гость

12:22:34 15-06-2026

Гость (11:46:05 15-06-2026) Все должны решать молокососы. Им видней. Особенно нетрадицио...
Трясущиеся деды врываются в обсуждения )))

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Гость

12:20:53 15-06-2026

Гость (08:09:22 15-06-2026) А решать что такое хорошо, а что такое плохо кто будет? Тряс...
К тому и идем семимильными шагами

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Гость

14:20:32 15-06-2026

можете из словаря поисковых роботов УБРАТЬ тематические слова? как фаервол наоборот - вот и ВСЕ

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