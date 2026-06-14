В России усилят защиту подростков от плохого контента

Планируется внедрение восстановительных технологий для разрешения конфликтов в цифровой среде

14 июня 2026, 16:36, ИА Амител

Геймер, компьютер / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Защита подростков от деструктивного контента в интернете будет усилена в России, говорится в документе, с которым ознакомился ТАСС.

«Утвержденная правительством концепция развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2036 года впервые закрепляет комплекс мер по информационной безопасности детей и подростков», — пишет агентство.

Документ предусматривает разработку единых подходов к защите подростков от деструктивной информации, а также механизмов профилактической работы с теми, кто вовлечен в распространение противоправного контента. Также планируется внедрение восстановительных технологий для разрешения конфликтов в цифровой среде.

Концепция предполагает повышение квалификации педагогов, психологов и соцработников в области кибербезопасности и противодействия вовлечению подростков в деструктивные сообщества. Также развивается система наставничества, когда за подростками из групп риска будут закреплять старших школьников, студентов или волонтеров.