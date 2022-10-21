Участок, где планировали построить общежитие на 35 комнат, продают в Барнауле

Недалеко от барнаульского элеватора на продажу выставили небольшой участок площадью 7 соток. Здесь планировали построить шестиэтажное общежитие. Проект здания презентовали на градостроительном совете в феврале 2022 года.

Для студентов

Участок, выставленный на продажу, располагается на ул. Анатолия, 33 (недалеко от пересечения с пер. Некрасова). В объявлении указано, что общая площадь территории — 7 соток. На площадку выдан градостроительный план земельного участка (ГПЗУ): по документам территория предназначена для строительства общежития.

Участок на ул. Анатолия под строительство общежития / Фото: «Яндекс.Карты»

В феврале 2022 года проект здания на этом участке презентовали на градостроительном совете. Инвестором проекта была компания «Градос» (по данным «Дом.РФ», входит в ГК «Сибирия»).

На первом этаже общежития авторы-архитекторы разместили тамбур, холл, место для дежурного, санузел и административные помещения, помещения для хранения колясок, велосипедов. В здании запроектировали 35 комнат, которые архитекторы назвали «жилыми ячейками». Площадь помещений — от 11 до 30 квадратных метров.

Комнаты предполагалось оборудовать под ключ: с мебелью, сантехникой, предметами интерьера. Общежитие было рассчитано в основном для проживания студентов.

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Продажа земельных участков с проектами — распространённая практика. Так, недалеко от ДК Моторостроителей предлагали купить участок с проектом автосервиса. Помимо СТО, в здании планировали разместить магазин, офисы, кафе. Территория площадью 6,5 сотки огорожена забором, установлены ворота для въезда спецтехники.

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Недвижимость Участок рядом с Демидовской площадью, где планировали построить крошечную трёхэтажку, продают в Барнауле

В сентябре 2022 года в базе объявлений появилось предложение о покупке участка на ул. Пушкина, 86 (недалеко от Демидовской площади), где планировали построить дом на 12 квартир.

Согласно эскизам, в доме запроектировали 12 квартир, шесть из которых — студии (27-28 квадратных метров), три — «евродвушки» (39-40 «квадратов») и три — двухкомнатные квартиры (48-49 «квадратов»). У дома предусмотрели крошечный двор, где разместили площадки для игр детей, спорта, отдыха, а также парковку на два автомобиля.