Некоторым россиянам рекомендовали отказаться от сырков

Диетолог отметила, что в первую очередь избавиться от сырков в рационе стоит людям с сахарным диабетом

02 июня 2023, 21:12, ИА Амител

Фото: the-challenger.ru

Для некоторых людей творожные сырки могут быть опасны. Как сообщает "Вечерняя Москва", об этом заявила диетолог Елена Соломатина.

Она отметила, что в первую очередь отказаться от сырков стоит людям с сахарным диабетом. Кроме того, есть их не стоит тому, кто склонен к резким скачкам уровня глюкозы в крови.

"Помимо этого, творожные сырки могут вызвать обострение у пациентов с заболеваниями поджелудочной железы и желчного пузыря", – заявила она.

Также Соломатина предостерегла от поедания продукта тех, кто худеет и следит за своей фигурой. Этот десерт крайне калориен, подчеркнула диетолог.