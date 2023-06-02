Некоторым россиянам рекомендовали отказаться от сырков
Диетолог отметила, что в первую очередь избавиться от сырков в рационе стоит людям с сахарным диабетом
02 июня 2023, 21:12, ИА Амител
Для некоторых людей творожные сырки могут быть опасны. Как сообщает "Вечерняя Москва", об этом заявила диетолог Елена Соломатина.
Она отметила, что в первую очередь отказаться от сырков стоит людям с сахарным диабетом. Кроме того, есть их не стоит тому, кто склонен к резким скачкам уровня глюкозы в крови.
"Помимо этого, творожные сырки могут вызвать обострение у пациентов с заболеваниями поджелудочной железы и желчного пузыря", – заявила она.
Также Соломатина предостерегла от поедания продукта тех, кто худеет и следит за своей фигурой. Этот десерт крайне калориен, подчеркнула диетолог.
08:23:53 03-06-2023
Опасные сырки!!!! Нападение сырков на человека!!! Все на борьбу с сырками!!!