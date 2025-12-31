Центробанк дал экономический прогноз на 2026 год
Согласно предварительному сценарию развития, инфляция снизится до 4–5%
31 декабря 2025, 12:40, ИА Амител
Банк России спрогнозировал, что будет с экономикой страны в 2026 году. Регулятор разъяснил, что будет с инфляцией, ценами и ключевой ставкой. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Согласно прогнозу Центробанка, в 2026-м в экономике России произойдут следующие изменения:
- Инфляция снизится до 4–5%.
«А это значит, что цены будут расти медленнее, чем сейчас, ставки по кредитам станут более умеренными, а людям и бизнесу станет проще строить планы и думать о будущем», – отметили в пресс-службе ЦБ.
- Кредит реальной экономики увеличится на 6–11%: деньги будут накапливаться на банковских счетах россиян, а реальные зарплаты и доходы – умеренно повышаться.
- Экономика вырастет на 0,5–1,5%, в последующие годы ускорится.
«При любых изменениях в экономике и мире Банк России будет действовать оперативно и уверенно. Независимо от сценария цель остается неизменной – низкая инфляция вблизи 4%», – заключили в Центробанке.
13:00:57 31-12-2025
Наладится всё короче
13:58:40 31-12-2025
я тебе конечно верю, разве могут быть сомнения....
Пути верит - и ты верь!
14:02:24 31-12-2025
А если нанятый (избранный) не справился?
Три пути - нагнуть или сменить, нагнуться народу.
что будем делать?
15:23:12 31-12-2025
новогодние шутки
18:03:38 31-12-2025
Более-менее сносная инфляция в нынешней РФ совместима лишь со стабильно высокой ключевой ставкой и, стало быть, с дорогущими кредитами! Тужиться иначе перекроить "тришкин кафтан" олигархической "экономики", прогнившей насквозь, - заведомо дело глухое...
04:57:12 01-01-2026
Шутка: давал он его под ником трамп 😳
18:03:43 01-01-2026
Странно, что главная цель - низкая инфляция , а не рост экономики опережающими темпами.....
18:14:50 01-01-2026
и какая будет ключевая ставка?
11:24:02 02-01-2026
Банк России будет действовать.. Какой же это банк России? Прежде, чем писать комментарии, почитали бы, что такое ЦБ.