Согласно предварительному сценарию развития, инфляция снизится до 4–5%

31 декабря 2025, 12:40, ИА Амител

Банк России / Фото: amic.ru

Банк России спрогнозировал, что будет с экономикой страны в 2026 году. Регулятор разъяснил, что будет с инфляцией, ценами и ключевой ставкой. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Согласно прогнозу Центробанка, в 2026-м в экономике России произойдут следующие изменения:

Инфляция снизится до 4–5%.

«А это значит, что цены будут расти медленнее, чем сейчас, ставки по кредитам станут более умеренными, а людям и бизнесу станет проще строить планы и думать о будущем», – отметили в пресс-службе ЦБ.

Кредит реальной экономики увеличится на 6–11%: деньги будут накапливаться на банковских счетах россиян, а реальные зарплаты и доходы – умеренно повышаться.

Экономика вырастет на 0,5–1,5%, в последующие годы ускорится.