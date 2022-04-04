Алтайские эсеры подискутировали о проблемах молодежи за круглым столом

Депутат фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев совместно с краевыми и городскими депутатами-эсерами, а также представителями реготделения «Молодежи СР» обсудили ключевые вопросы, волнующие студентов. В их числе — размер стипендий, создание привлекательных условий для проживания в регионе, правильная профориентационная работа и ряд других. Подробности приводит пресс-служба эсеров.

«Я бы хотел, чтобы мы не просто поняли, чего не хватает в программе правительства Алтайского края и страны в сфере молодежной политики, но и выработали стратегию наших действий. Нам нужна программа, которую не стыдно будет положить на стол губернатору. Прочитав ее, должно быть понятно, как мы хотим добиться улучшения жизни, по какому пути идти, какие ресурсы и каналы коммуникации нужны для ее реализации», — обратился к участникам дискуссии Терентьев.

Представитель «молодежки» эсеров Анна Жильцова напомнила, что Алтайский край входит в топ-5 регионов, где происходит значительное сокращение населения. Она отметила, что дополнительной финансовой поддержки здесь недостаточно. «Основная задача — повышать интерес к рабочим специальностям. Для молодежи необходимо организовывать экскурсии на заводы и предприятия, объяснять, какие возможности и перспективы есть в регионе», — предложила Жильцова.

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Руководитель фракции СРЗП в АКЗС Александр Молотов отметил, что в крае существует проблема профориентации молодежи. По его словам, в этом нельзя обвинять только вузы и ссузы. Школы тоже должны принимать участие в организации встреч с представителями образовательных учреждений. «Высшим и средним учебным заведениям, в свою очередь, нужно менять формат подачи информации. Поколению Z нужно больше интерактива, им уже не интересны формальности. Ребятам нужно потрогать, ощутить будущую профессию, понимать где им можно будет работать, сколько они будут зарабатывать и смогут ли себя реализовать», — резюмировал Молотов.

Еще один представитель «молодежки» СР Илья Сурков напомнил, что все студенты-бюджетники, которые обучаются на «хорошо» и «отлично» в ссузах и вовремя закрывают сессию могут претендовать на академическую стипендию. В Алтайском крае ее размер составляет 560 рублей. «Прожить на эту сумму нереально. Она не покрывает даже базовые потребности, не говоря уже о необходимых материалах и каких-либо развлечениях. Естественно, студент, вынужденный подрабатывать, не будет уделять достаточное время учебе», — подытожил Сурков.

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Депутат Барнаульской гордумы Дмитрий Ворсин обратил внимание собравшихся на вопрос педагогического стажа преподавателей СПО. Сейчас права досрочно выйти на пенсию фактически лишены преподаватели большинства техникумов, колледжей и училищ из-за повышенной нагрузки. При этом досрочный выход на пенсию — это одна из гарантий, которая удерживает работников образования. По итогам круглого стола эсеры подготовят резолюцию с конкретными предложениями, которую направят председателю АКЗС и губернатору Алтайского края.