Как выглядит «горбатый» мост в Новоалтайске во время ремонта

В Новоалтайске с февраля идут работы по капитальному ремонту моста через железнодорожные пути в сторону Белоярска, который местные жители называют «горбатым».

Реконструкцию путепровода начали, как и в случае с мостом на Новом рынке в Барнауле, в связи с его предаварийным состоянием. На ремонт выделили около 170 млн рублей, а завершить работы планируется до 20 декабря 2022 года.

А пока же около 10 тысяч жителей Белоярска вынуждены добираться на работу в Новоалтайск и Барнаул по Чуйскому тракту, делая крюк в 7-8 километров.

Корреспондент amic.ru показала, что рабочие успели сделать на данный момент.