Муниципальное автобусное предприятие может появиться в Барнауле

Автобусные перевозки в Барнауле в ближайшем будущем может контролировать новая структура, подведомственная мэрии. Речь идёт об унитарном предприятии на базе «Горэлектротранса», которое с течением времени должно забрать себе частные маршруты в городе, сообщили в мэрии.

При этом уже в ближайшие годы акцент необходимо сделать на автобусы большой вместимости, постепенно отказываясь от «Газелей» и микроавтобусов, которые создают пробки в краевом центре. Кроме того, они негативно влияют на культуру вождения, а также взаимоотношения между водителями и пассажирами, считают в горадминистрации.

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Новая транспортная схема города как раз предполагает переориентацию на отдельных маршрутах в пользу больших автобусов. Это будет сделано в том числе и для удобства самих барнаульцев. Сейчас часть барнаульских маршрутов являются убыточными, особенно это актуально для пригородного направления и сезонных рейсов.

Мэрия с депутатами гордумы недавно предметно обсуждала создание профильного автотранспортного предприятия, уточнил глава Барнаула Вячеслав Франк в ходе пресс-конференции 30 марта.