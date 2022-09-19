Без царя в голове. Почему «Юбилейному» и другим барнаульским паркам нужен единый орган управления

Сейчас «хозяин» нужен в первую очередь парку «Юбилейный»

19 сентября 2022, 07:30, Антон Дегтярев

В Барнауле идёт масштабная реконструкция сразу двух парков — «Юбилейного» и «Изумрудного». В следующем году начнётся благоустройство парка «Центральный» и уже давно идут активные разговоры о необходимости обновления парка имени Ленина в Индустриальном районе. В связи с этим активисты и общественники говорят, что в краевой столице назрела «парковая реформа». По их словам, городу нужен общий орган управления зелёными зонами, который будет ухаживать за всеми муниципальными территориями разом. Зачем нужна такая мера и почему без такого органа трудно обойтись, эксперты рассказали amic.ru.

Не только в благоустройство

Разговоры о том, что Барнаулу нужен единый орган управления парками, активизировались в 2022 году на фоне реконструкции парка «Юбилейный». Его приводят в порядок, но до сих пор неизвестно, кто будет следить за этой зелёной зоной и убирать её. Один руководитель тоже может управлять территорией, но эксперты говорят: единый орган управления парками может помочь сразу нескольким паркам, он способен координировать управленцев на местах и сделать так, чтобы эти общественные территории дополняли друг друга.

Вопрос о создании такого органа обсуждали, например, на расширенном заседании Общественной палаты Алтайского края 2 августа 2022 года. Тогда эксперты согласились друг с другом в том, что такая структура должна появиться — причём форм может быть несколько: дирекция парков, управление при администрации или департамент.

Специалисты говорят, что общий орган управления парками помог бы решить сразу несколько проблем. Одна из них — экономическая. Собственных денег на содержание зелёных зон у муниципалитета недостаточно, объясняет глава исполкома алтайского отделения Народного фронта Сергей Войтюк. По его словам, любой парк через какое-то время после благоустройства может «превратиться в деградирующее пространство, потому что за ним никто не следит и не ухаживает». А создание дирекции парка поможет содержать эти территории при участии государственно-частного партнёрства и выделять на них солидное финансирование, уверен общественник.

«Есть предложения создать дуальный институт, когда существует структура с 50% участием муниципалитета и края. В таком случае обеспечивается паритетное финансирование и выделяются средства на содержание территорий. Надо системно подходить к вопросу. Должно быть ещё понятно, какое количество средств выделяется на благоустройство, а какое — на содержание и поддержание территорий. Тогда понятно, как долго парк просуществует и как он будет развиваться. Потому что суть не только в благоустройстве, а ещё и в развитии», — пояснил Войтюк.

Парк «Изумрудный» в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина

Экономия и распределение функций

Создание единого органа поможет ещё и экономить на парках, уверен руководитель Фонда имущества Алтайского края и парка «Изумрудный» Владислав Вакаев. Так, общая структура может использовать одну и ту же технику на разных территориях, отмечает он.

«Дорогостоящая техника — например, пересадчик деревьев — в парке „Изумрудный“ не очень востребована, а в „Юбилейном“ или где-то ещё, наверное, ей найдётся применение. Пусть бы она работала в интересах других парков. Ещё существует, например, измельчитель пней. Есть одна машина в Горзеленхозе, но она только верхушку пня убирает. Чтобы взять машину, которая может копать вглубь земли, нужно 3 млн рублей. Много это? Для одной небольшой организации — да. А если у тебя будет несколько парков, то тогда покупка машины имела бы смысл», — объясняет Владислав Вакаев.

Единый орган управления парками мог бы не только правильно распределять технику, но и знал бы, как действовать в той или иной ситуации. Руководители организации могли бы использовать свой опыт при работе с общественными территориями, считают активисты.

Также общая дирекция сможет «грамотно распределять функции между парками», объясняет барнаульский архитектор Андрей Атаджанов. Например, какой парк может провести массовые мероприятия на несколько тысяч человек, а какой — нет. Это помогло бы местам отдыха занять свою нишу и не соревноваться друг с другом, говорит Атаджанов.

«Тот же „Юбилейный“ подходит для шумных мероприятий больше, чем „Изумрудный“. „Изумрудный“ маленький по площади, и жителям по вечерам не очень приятно слушать громкую музыку. У „Юбилейного“ площадь больше, там вполне можно проводить мероприятия. Смысл в том, чтобы парки не сравнивать, а грамотно распределять функции между ними», — поясняет эксперт.

Парк имени Ленина в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина

«Не нужно изобретать велосипед»

При этом не стоит ждать, когда какой-либо парк возьмёт под свое крыло частник, говорит алтайский эколог и член общественного совета парка «Юбилейный» Любовь Бельдеева. По её словам, то, что когда-либо частный инвестор будет содержать какой-либо парк, — заблуждение.

«Такое возможно только в Краснодаре, с так называемым „парком Галицкого“. Но Галицкий специально построил парк рядом со стадионом ФК „Краснодар“, это уникальный случай. Сейчас по всей стране создаются организации по содержанию сразу всех городских парков: в Москве, Новосибирске, Ульяновске и так далее. Создаётся дирекция парков, которая содержит работников на бюджетные средства, парки участвуют в федеральных программах», — рассказывает она.

По словам Бельдеевой, в данном случае «изобретать велосипед» не стоит, и лучше действовать согласно всероссийской практике.

Эксперты отмечают, необязательно создавать для барнаульских парков новую организацию — вполне возможно «отдать» парки и уже существующей структуре. Большинство считают, что взять ответственность за всё тот же «Юбилейный» может Фонд имущества Алтайского края, который возглавляет Владислав Вакаев.

Сейчас Вакаев и его фонд успешно благоустроят парк «Изумрудный», и поэтому организация вполне может заняться и «Юбилейным», считают активисты. На заседании Общественной палаты 2 августа об этом говорил, в частности, Сергей Малыхин. В резолюцию мероприятия даже попал пункт о передаче фонду «Юбилейного».

Правда, сам Вакаев отмечает, что ответственным за городские парки органом способен стать и Горзеленхоз, который сейчас успешно поддерживает порядок в Нагорном парке. Главное, отмечает Вакаев, действовать осторожно и всё продумать.

Парк «Центральный» в Барнауле / Фото: Антон Дегтярев

Какие работы идут в парках?

Напомним, что работы в парке «Юбилейный» начались в 2022 году по программе «Формирование комфортной городской среды» и продлятся четыре года. В этом году в парке ремонтируют входную арку, благоустраивали центральную аллею, восстанавливали асфальт на основных пешеходных дорожках. Также рабочие проведут линию наружного освещения, установят скамейки, урны, 100 светильников и 13 камер видеонаблюдения. Там также проведут озеленение и высадят 490 новых деревьев взамен вырубленных.

В парке «Изумрудный» сейчас идёт третий этап благоустройства. В этом году там восстанавливают пруд, в середине которого появится остров с беседкой. К нему будет вести мост. А вокруг водоёма появится несколько функциональных зон и набережная из плитки. Закончатся работы к 2024 году.

В парке «Центральный» работы начнутся только в следующем году, они продлятся всего один год. Там реконструируют действующий фонтан на центральной аллее, положат новый асфальт на пешеходных дрожках, заменят опоры освещения, урны, лавочки и установят новые малые архитектурные формы.

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