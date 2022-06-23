Рубцовские школьники стали участниками летних профильных смен УГМК в лагерях Урала

В 2022 году 130 учеников 7-8 классов отправились на две недели в детский оздоровительный лагерь Челябинска «Лесная застава». Для них подготовили конструкторскую смену «Техно-Юниор». Из Алтайского края там будут отдыхать Владислав Коноплев и Наталья Осипова, ученики гимназии «Планета Детства». Они поехали в лагерь от АО «Сибирь-Полиметаллы» (предприятие сырьевого комплекса УГМК).

Школьники будут отдыхать в лагере с 12 по 25 июня. Для них подготовлена насыщенная образовательно-развлекательная программа: тренинги взаимодействия в команде и верёвочный курс, работа в лабораториях, технические мастер-классы, вальсовый вечер, выставка технических разработок «Юниор экспо», занятия по креативному планированию и участие в спортивных мероприятиях.

А с 15 по 28 июля на озере Таватуй в Свердловской области для старшеклассников пройдёт летняя проектная школа Инженериады УГМК. Её, в числе прочих, посетят рубцовчане Егор Криусенко и Илья Мищук, ученики 9-10 классов Кадетской средней общеобразовательной школы № 2. Школьники пройдут психологические тренинги и научатся работать в команде. Но главная цель этой программы — изучение производственных технологий и разработка новых технических идей в сфере горного производства, металлургии, энергетики, автоматизации, городской инфраструктуры. Наставниками ребят станут эксперты предприятий УГМК.

Напомним, Инженерная школа УГМК — новый образовательный проект, направленный на развитие школьников из городов присутствия предприятий УГМК. Учащиеся имеют возможность посещать онлайн-занятия по математике, физике, химии, развитию soft-skills, которые проводят высококвалифицированные учителя из известных образовательных центров. В Инженерной школе сегодня обучается 13 детей из Рубцовска и Змеиногорска.

Конкурс учащихся и студентов «Инженериада УГМК» проводится с 2017 года. Его цель — выявление и поддержка учащихся, занимающихся техническим творчеством, заинтересованных в получении инженерной профессии и работе на предприятиях УГМК. Уникальность конкурса заключается в объединении усилий детской команды, педагогов и специалистов предприятий УГМК по разработке реального инженерного проекта. В 2022 году в Инженериаде УГМК приняли участие пять школьников из Рубцовска.