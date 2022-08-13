Штормовое предупреждение из-за ливней и града объявили в Республике Алтай
По высокогорным районам возможен сход лавин
13 августа 2022, 15:57, Илья Звягинцев
В Республике Алтай объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале региона.
«Вечером 13 августа и 14 августа в Республике Алтай ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, град. Ветер усилится до 20 м/с, при грозах — шквалы до 25-27 м/с, по высокогорью — до 30-32 м/с», — сказано в сообщении.
Отмечается, что возможны перебои в работе линий электроснабжения, формирование паводковых вод, а также размыв дорожного полотна.
По высокогорным районам возможен сход лавин.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните по телефону 112.
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