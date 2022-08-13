Штормовое предупреждение из-за ливней и града объявили в Республике Алтай

В Республике Алтай объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале региона.

«Вечером 13 августа и 14 августа в Республике Алтай ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, град. Ветер усилится до 20 м/с, при грозах — шквалы до 25-27 м/с, по высокогорью — до 30-32 м/с», — сказано в сообщении.

Отмечается, что возможны перебои в работе линий электроснабжения, формирование паводковых вод, а также размыв дорожного полотна.

По высокогорным районам возможен сход лавин.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните по телефону 112.