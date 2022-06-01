Такой день. Буйство стихии в Барнауле и увольнение алтайского генерал-майора полиции Путиным

1 июня выдался для Барнаула неудачным в плане погоды. Сперва город накрыла мощная пылевая буря (первой с ней столкнулся Рубцовск), из-за которой в городе попадали деревья, а после шквальный ветер дополнился ливнем, который затопил улицы.

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Общество «Плывем». Ливни затопили улицы Барнаула вечером 1 июня

Президент России Владимир Путин уволил замначальника Главного управления МВД России по Алтайскому краю генерал-майора Александра Лааса. Полицейскому в этом году исполняется 64 года. Он работал на различных должностях во внутренних органах региона с 1979 года.

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Общество Путин уволил замглавы ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-майора Александра Лааса

Пятая часть жителей Алтайского края зарабатывает в месяц около восьми тысяч рублей, говорят данные компании FinExpertiza. Отмечается, что в общее число доходов при исследовании включили не только зарплаты, но и другие доходы.

Выяснилось, что 20% населения получают в месяц 8 269 рублей. Ещё у 20% средний размер зарплаты составляет 14 507 рублей. Пятая часть жителей Алтайского края зарабатывают примерно 20 657 рублей.

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Общество Пятая часть жителей Алтайского края зарабатывают около восьми тысяч рублей в месяц

С января по апрель 2022 года в Алтайском крае выявили 3391 злокачественное новообразование, причём 59% из них — на ранних стадиях. Показатели выше аналогичных данных за 2020 год, рассказал в ходе интернет-форума министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. По его оценке, это связано с тем, что в прошлом году в крае удалось увеличить поток пациентов, идущих на диспансеризацию. Раньше этого не позволял сделать ковид.