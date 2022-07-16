В Барнауле неизвестные расстреливают голубей и попадают по машинам
Местные жители жалуются на то, что на их автомобилях появляются сколы
16 июля 2022, 20:29, Илья Звягинцев
Жительница Барнаула в социальных сетях рассказала о том, что неизвестные расстреливают голубей. Ее сообщение опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул».
Расстрел животных происходит на улице Шумакова в районе домов 26, 16, 11, 14. Женщина нашла на улице нескольких застреленных птиц.
Она также отметила, что стрелки попадают не только по пернатым, но и по припаркованным автомобилям. На одной из машин горожанка нашла скол.
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