В России призвали пересмотреть экзаменационные билеты по ПДД
Эксперт указал на многочисленные ошибки и некорректную формулировку вопросов
10 сентября 2026, 17:21, ИА Амител
Автоэксперт Александр Холодов, член комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, заявил о необходимости пересмотра экзаменационных билетов по ПДД для кандидатов в водители. В интервью ТАСС он указал на многочисленные ошибки в действующих билетах.
По словам Холодова, проблема не только в неточностях — многие вопросы сформулированы некорректно. Эксперт считает, что акцент на экзамене стоит сместить: вместо заучивания малоприменимых на практике нюансов ПДД нужно проверять, насколько будущий водитель реально ориентируется в дорожной обстановке.
Для работы над совершенствованием правил Общественная палата запустила специальную платформу. На ней любой желающий может предложить свои поправки к действующей редакции ПДД, а также проголосовать за наиболее удачные решения, сообщил автоэксперт.
17:38:02 10-09-2026
Лучше пересмотреть процедуру сдачи.
Народ массово не может сдать.
А за деньги, по слухам, все решается легко.
18:43:30 10-09-2026
Гость (17:38:02 10-09-2026) Лучше пересмотреть процедуру сдачи.Народ массово не може... Говоришь - коррупция? Деньги любят тишину, а большие деньги любят мертвую тишину.
09:53:54 11-09-2026
Гость (18:43:30 10-09-2026) Говоришь - коррупция? Деньги любят тишину, а большие деньги ... жил - дрожал, и умирал - дрожал
21:05:40 10-09-2026
Лучше начните наказывать коррупционеров, которые продают права.
Хватит уже выпускать на дорогу бездарей.
08:25:59 11-09-2026
Водитель (21:05:40 10-09-2026) Лучше начните наказывать коррупционеров, которые продают пра... Лучше просто наказывать за нарушение ПДД. Все ездят как хотят. С превышением скорости, при перестроениях не включают повторители поворотов, не останавливаются на знаке СТОП и куча прочего.
07:19:26 11-09-2026
какие правила-такие и билеты.
12:33:36 11-09-2026
Присвоить звания заслуженных призывал!