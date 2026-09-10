В России призвали пересмотреть экзаменационные билеты по ПДД

Эксперт указал на многочисленные ошибки и некорректную формулировку вопросов

10 сентября 2026, 17:21, ИА Амител

Штрафы, ПДД / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Автоэксперт Александр Холодов, член комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, заявил о необходимости пересмотра экзаменационных билетов по ПДД для кандидатов в водители. В интервью ТАСС он указал на многочисленные ошибки в действующих билетах.

По словам Холодова, проблема не только в неточностях — многие вопросы сформулированы некорректно. Эксперт считает, что акцент на экзамене стоит сместить: вместо заучивания малоприменимых на практике нюансов ПДД нужно проверять, насколько будущий водитель реально ориентируется в дорожной обстановке.

Для работы над совершенствованием правил Общественная палата запустила специальную платформу. На ней любой желающий может предложить свои поправки к действующей редакции ПДД, а также проголосовать за наиболее удачные решения, сообщил автоэксперт.