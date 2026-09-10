НОВОСТИОбщество

В России призвали пересмотреть экзаменационные билеты по ПДД

Эксперт указал на многочисленные ошибки и некорректную формулировку вопросов

10 сентября 2026, 17:21, ИА Амител

Штрафы, ПДД / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Штрафы, ПДД / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Автоэксперт Александр Холодов, член комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, заявил о необходимости пересмотра экзаменационных билетов по ПДД для кандидатов в водители. В интервью ТАСС он указал на многочисленные ошибки в действующих билетах.

По словам Холодова, проблема не только в неточностях — многие вопросы сформулированы некорректно. Эксперт считает, что акцент на экзамене стоит сместить: вместо заучивания малоприменимых на практике нюансов ПДД нужно проверять, насколько будущий водитель реально ориентируется в дорожной обстановке.

Для работы над совершенствованием правил Общественная палата запустила специальную платформу. На ней любой желающий может предложить свои поправки к действующей редакции ПДД, а также проголосовать за наиболее удачные решения, сообщил автоэксперт.

Сотрудник ГАИ оформляет протокол / Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество
Пдд водители
       

Комментарии 7

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Гость

17:38:02 10-09-2026

Лучше пересмотреть процедуру сдачи.
Народ массово не может сдать.
А за деньги, по слухам, все решается легко.

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Гость

18:43:30 10-09-2026

Гость (17:38:02 10-09-2026) Лучше пересмотреть процедуру сдачи.Народ массово не може... Говоришь - коррупция? Деньги любят тишину, а большие деньги любят мертвую тишину.

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Гость

09:53:54 11-09-2026

Гость (18:43:30 10-09-2026) Говоришь - коррупция? Деньги любят тишину, а большие деньги ... жил - дрожал, и умирал - дрожал

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Водитель

21:05:40 10-09-2026

Лучше начните наказывать коррупционеров, которые продают права.
Хватит уже выпускать на дорогу бездарей.

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Гость

08:25:59 11-09-2026

Водитель (21:05:40 10-09-2026) Лучше начните наказывать коррупционеров, которые продают пра... Лучше просто наказывать за нарушение ПДД. Все ездят как хотят. С превышением скорости, при перестроениях не включают повторители поворотов, не останавливаются на знаке СТОП и куча прочего.

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Гость

07:19:26 11-09-2026

какие правила-такие и билеты.

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Гость

12:33:36 11-09-2026

Присвоить звания заслуженных призывал!

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