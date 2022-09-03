Жара и небольшой дождь. О погоде в Алтайском крае 4 сентября

Воскресенье, 4 сентября, в Алтайском крае будет жарким. Об этом рассказали специалисты регионального ЦГМС.

Температура воздуха в регионе составит +29...+34 градуса. Преимущественно без осадков, местами в северо-западных районах во второй половине дня возможен небольшой дождь.

Ветер южный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле воздух прогреется до отметки +30...+32 градуса. Осадков не ожидается.

Ветер южный, 6-11 м/с.