Жара и небольшой дождь. О погоде в Алтайском крае 4 сентября
В некоторых районах края возможны небольшие осадки
4 сентября 2022, 06:05, Илья Звягинцев
Воскресенье, 4 сентября, в Алтайском крае будет жарким. Об этом рассказали специалисты регионального ЦГМС.
Температура воздуха в регионе составит +29...+34 градуса. Преимущественно без осадков, местами в северо-западных районах во второй половине дня возможен небольшой дождь.
Ветер южный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.
В Барнауле воздух прогреется до отметки +30...+32 градуса. Осадков не ожидается.
Ветер южный, 6-11 м/с.
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