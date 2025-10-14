Стало известно, какие дни в октябре будут самыми теплыми в Барнауле

23 и 28 октября температура поднимется до +8 градусов

14 октября 2025, 19:00, ИА Амител

Осень в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Несмотря на преобладающую прохладную погоду, жителей Алтайского края в октябре ждет кратковременный период потепления. Согласно данным метеорологического сервиса Gismeteo, в регионе в течение нескольких дней ожидается повышение температуры, они станут последними перед новым ощутимым похолоданием.

По информации синоптиков, один из самых теплых дней – 19 октября, когда столбики термометров поднимутся до отметки +7 градусов. Возможен кратковременный дождь и переменная облачность.

20 и 21 октября столбики термометров покажут от +3 до +5 градусов. 22 октября воздух прогреется до +6 градусов, к тому же прекратятся дожди. Пик потепления ждет жителей края 23 октября – специалисты прогнозируют до +8 градусов, что станет самым высоким температурным показателем за весь месяц.

Однако уже с 24 октября погода вновь начнет портиться: температура опустится до +7 градусов, вернутся дожди, а 25 октября похолодает до +2.

Приятным сюрпризом для жителей края станет еще один теплый день – 28 октября. Синоптики прогнозируют повышение температуры до +8 градусов, при этом даже ночью сохранится плюсовая температура (около +1).

Это потепление станет последней возможностью насладиться относительно комфортной погодой перед наступлением осенних холодов.