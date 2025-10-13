Ясные дни и тепло до +10 градусов скоро порадуют жителей региона

13 октября 2025, 14:20, ИА Амител

Осень / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

После неожиданных снегопадов и ночных заморозков в Алтайский край наконец возвращается тепло. Жителей региона ожидают ясные солнечные дни, а воздух прогреется до +10 градусов. Об этом говорят данные популярных сервисов прогноза погоды "Яндекс.Погода" и Gismeteo.

Gismeteo

Судя по информации на сайте gismeteo.ru, с 15 по 22 октября Алтайский край будет греться в солнечных лучах. Кроме того, дни будут теплыми: с 14-го числа воздух начнет прогреваться с 0 градусов до+7 градусов к 22 октября. Однако с 23-го по 26-е число регион вновь накроют дождь и снег. К концу месяца температура воздуха установится на уровне +4...+6 градусов.

"Яндекс погода"

Данные этого сервиса незначительно отличаются от предыдущего прогноза. Но некоторые дни, исходя из его информации, будут теплее. Так, 23 и 24 октября столбики термометров достигнут отметок +9 и +10 градусов соответственно. Однако ясных дней будет меньше: в основном облачно, ожидаются дождь и мокрый снег.