Почему аграрии Алтая не спешат покупать новую технику и сколько она стоит?

С начала года хозяйства региона приобрели 34 трактора на условиях финансовой аренды

18 мая 2026, 09:15, ИА Амител

Едет трактор / Фото: создано в нейросети ChatGPT

Алтайский край вошел в пятерку регионов России по числу тракторов, купленных в лизинг с начала года. По данным "Росагролизинга", аграрии региона приобрели 34 машины на условиях финансовой аренды. Лидером стала Республика Башкортостан, также в топ-5 вошли Татарстан, Саратовская область и Оренбуржье. Об этом сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Сколько техники купили алтайские аграрии

По данным краевого Минсельхоза, осенью прошлого года парк сельхозтехники в Алтайском крае насчитывал 17 225 тракторов разных типов и классов. На 2026 год прогноз по покупке составляет около 300 машин.

Пока на условиях лизинга сельхозпредприятия региона приобрели 34 трактора.

По мнению опрошенных радиостанцией сельхозпредприятий, у многих хозяйств сейчас нет свободных средств для покупки новой техники целиком. Поэтому часть аграриев выбирают аренду техники для сезонных работ. Обычно поводом для покупки нового трактора становится поломка старой машины, если ее уже невозможно отремонтировать. При этом небольшую технику, инструменты и транспорт для полива или обработки почвы хозяйства покупают активнее.

За какой техникой будущее

Директор по внешним коммуникациям "Росагролизинга" Максим Петрунин отметил, что сельхозпроизводители постепенно интересуются более технологичными решениями.

«Есть ли нишевые категории техники, которые пока лидируют редко, но за которыми будущее? Да, например, автономные и полуавтономные машины, включая дроны и роботизированные системы, а также цифровые системы управления хозяйством. Пока это не массовый сегмент, но интерес к таким решениям растет, и мы видим в них серьезный потенциал на горизонте ближайших лет», — рассказал Петрунин.

Сколько денег выдают аграриям

О финансировании покупки сельхозтехники рассказал заместитель директора Алтайского регионального филиала Россельхозбанка Юрий Ревединский.

По его словам, в 2026 году уже одобрено более 50 заявок на инвестиционные кредиты и выдано свыше 1 млрд рублей.

«В 2026 году уже было одобрено более 50 заявок на инвестиционные кредиты и выдано свыше 1 млрд руб. При этом основным направлением финансирования агропромышленного комплекса традиционно являются сезонно-полевые работы», — отметил Ревединский.

Как идет посевная

Крестьяне Алтайского края уже завершили яровой сев на площади более 770 тысяч гектаров. Теплая и сухая погода помогла хозяйствам начать сеять все виды сельхозкультур, включая овощи и картофель.

В этом году в регионе продолжают менять структуру посевов: зерновых станет меньше, а масличных культур — подсолнечника, сои и рапса — больше. Площади кормовых культур сохранятся на прежнем уровне. Общая площадь пашни по сравнению с прошлым годом также не изменится.