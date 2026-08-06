Пик опасности приходится на период с 11 до 16 часов, когда интенсивность солнечного излучения максимальна

06 августа 2026, 23:10, ИА Амител

Ребенок / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Дети из-за неразвитой системы терморегуляции подвержены перегреву на солнце в пять раз быстрее взрослых. Об этом ТАСС сообщила главный внештатный педиатр Подмосковья, директор Научно-исследовательского клинического института детства Нисо Одинаева. В жаркую погоду важно обеспечить им доступ к воде и избегать прогулок в дневное время, особенно до 16:00.

«Тепловой и солнечный удары у детей возникают из-за незрелости системы терморегуляции: детский организм нагревается в три-пять раз быстрее, чем взрослый, а выделение пота для охлаждения происходит менее эффективно. Не находитесь с ребенком под прямыми солнечными лучами в период максимальной инсоляции — с 11:00 до 16:00», — сказала Одинаева.

Педиатр также объяснила, что тепловой удар возникает из-за общего перегрева организма, например, в душном помещении или при слишком высокой влажности, а солнечный удар связан с прямым воздействием солнечных лучей на голову ребенка.

Одинаева рекомендовала выбирать для детей легкую и свободную одежду светлых оттенков из натуральных дышащих материалов, таких как хлопок или лен.

Она также посоветовала использовать панамы или кепки с широкими полями для защиты от солнца. Важно предлагать ребенку чистую прохладную воду каждые 15–20 минут небольшими глотками, независимо от того, испытывает ли он жажду.

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