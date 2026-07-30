Вместо частых покупок люди предпочитают тщательнее выбирать вещи, ориентироваться на распродажи, аутлеты и ресейл

30 июля 2026, 22:00, ИА Амител

Магазин одежды / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В зимний и весенний периоды в России наблюдалось снижение продаж одежды и обуви на 10% по сравнению с тем же промежутком времени прошлого года. В некоторых сегментах рынка этот спад достиг 15%, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные компаний Kloto Consulting и TrendVision.

Эксперты предупреждают о продолжении негативной тенденции, так как во втором квартале продажи снизились еще на 4% по сравнению с первым.

Несмотря на номинальный рост fashion-рынка на 5–7% в денежном выражении в первом квартале, этот прирост обусловлен в основном повышением цен, а не увеличением покупательской активности, отмечает гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

«Средняя стоимость одной покупки в магазинах одежды и обуви в первой половине нынешнего года составила 3,1 тыс. рублей — на 7% выше прошлогоднего уровня. В премиум-сегменте за тот же период цены выросли на 10–20%», — сообщает "Чек Индекс".

Это подорожание привело к тому, что 34% покупателей стали выбирать более бюджетные варианты одежды. Например, клиенты премиум-брендов переключились на базовые коллекции масс-маркета. Для крупных компаний эта реструктуризация спроса не стала критичной, однако некоторые независимые бренды были вынуждены закрыть бизнес.

«Многие покупатели экономят не на снижении количества покупок одежды и обуви, а на отказе от привычных брендов, поиске скидок, посещении аутлетов, использовании ресейла и заказов из-за рубежа», — говорит Лебсак-Клейманс.

"Чек Индекс" также зафиксировал рост покупок в секонд-хендах на 9% за полгода, а Infoline отметил увеличение онлайн-заказов из-за границы на 40%.