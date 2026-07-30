Покупки одежды и обуви в РФ упали на 10% зимой и весной
Вместо частых покупок люди предпочитают тщательнее выбирать вещи, ориентироваться на распродажи, аутлеты и ресейл
30 июля 2026, 22:00, ИА Амител
В зимний и весенний периоды в России наблюдалось снижение продаж одежды и обуви на 10% по сравнению с тем же промежутком времени прошлого года. В некоторых сегментах рынка этот спад достиг 15%, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные компаний Kloto Consulting и TrendVision.
Эксперты предупреждают о продолжении негативной тенденции, так как во втором квартале продажи снизились еще на 4% по сравнению с первым.
Несмотря на номинальный рост fashion-рынка на 5–7% в денежном выражении в первом квартале, этот прирост обусловлен в основном повышением цен, а не увеличением покупательской активности, отмечает гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.
«Средняя стоимость одной покупки в магазинах одежды и обуви в первой половине нынешнего года составила 3,1 тыс. рублей — на 7% выше прошлогоднего уровня. В премиум-сегменте за тот же период цены выросли на 10–20%», — сообщает "Чек Индекс".
Это подорожание привело к тому, что 34% покупателей стали выбирать более бюджетные варианты одежды. Например, клиенты премиум-брендов переключились на базовые коллекции масс-маркета. Для крупных компаний эта реструктуризация спроса не стала критичной, однако некоторые независимые бренды были вынуждены закрыть бизнес.
«Многие покупатели экономят не на снижении количества покупок одежды и обуви, а на отказе от привычных брендов, поиске скидок, посещении аутлетов, использовании ресейла и заказов из-за рубежа», — говорит Лебсак-Клейманс.
"Чек Индекс" также зафиксировал рост покупок в секонд-хендах на 9% за полгода, а Infoline отметил увеличение онлайн-заказов из-за границы на 40%.
22:05:31 30-07-2026
И всё это на фоне рекордного роста доходов
22:51:29 30-07-2026
Ещё стоматологи пожаловались бы, что к ним реже обращаться стали. Думают:" И почему это, не из-за наших же дебильных стоматологических расценок?" Скоро лечит зубы будут только миллиардеры да сами стоматологи друг другу, причем за деньги.
23:26:26 30-07-2026
обувь летняя до 2000 р. - мне хватает на 2 сезона максимум.