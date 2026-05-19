Модные бренды сделали мятую одежду новым символом роскоши
Как отмечает Vogue, "помятость" делает образ интереснее
19 мая 2026, 21:05, ИА Амител
Магазин / Одежда / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
В 2026 году мятая одежда стала новым символом роскоши благодаря дизайнерам, пишет "Газета.ru" со ссылкой на материал журнала Vogue.
Такие бренды как Prada, Calvin Klein и Tod's, включили в новые коллекции одежду из материалов с эффектом помятости. Они продемонстрировали юбки, платья, пальто и оперные перчатки с заломами. Отмечается, что такой эффект сильнее всего заметен также на изделиях из кожи и деликатных тканей, например шелка.
Как поясняет журнал, "помятость" делает образ более интересным и позволяет чувствовать себя свободнее.
21:08:45 19-05-2026
Бомж- стайл!
21:12:33 19-05-2026
Мода циклична. Примерно лет 25 назад был такой материал в моде.
08:49:00 20-05-2026
Гость (21:12:33 19-05-2026) Мода циклична. Примерно лет 25 назад был такой материал в мо... в 1995-96 годах мятые яркие спортивные костюмы были очень модны
02:32:23 20-05-2026
когда швейцария покупала конд фабрику алтай в 1998м приезжали господа в костюмах натур. льна. мятые как ужжас што и в шелковых галстуках и ботинках из змеиной кожи. шикарные. !! с ролексами из золота клянус. ну вот ходим осматриваем покупку а местные работницы-колхозницы с них ржали, ну льняные тройки феррагамо им смешно было , дада, после того как они отмялись знатно в роллсройсе нашем. тогда еще кондей не заправили толком а уже жара была
06:14:11 20-05-2026
Гость (02:32:23 20-05-2026) когда швейцария покупала конд фабрику алтай в 1998м приезжал... тоже вспомнилось.
про шок.,, Алтай".
приятель работал там.
и периодически таскал шоколад в кусках и эссенцию разновкусовую.
по утрам после встреч также была помятость в форме, и сладость в содержании.
07:48:26 20-05-2026
Сделали это они лишь внутри своей головы!
09:22:19 20-05-2026
типа как в художествнном фильме Кин-Дза-Дза.
10:41:35 20-05-2026
ну так все верно, денег на элетричество нет, гладить лишний раз не будешь. скоро мода пойдет на грязную одежду и голову, чтобы сэкономить на стирке и помывке))))))))))
11:12:30 20-05-2026
Гость (10:41:35 20-05-2026) ну так все верно, денег на элетричество нет, гладить лишний... А на дезодоранты?