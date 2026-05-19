Модные бренды сделали мятую одежду новым символом роскоши

Как отмечает Vogue, "помятость" делает образ интереснее

19 мая 2026, 21:05, ИА Амител

Магазин / Одежда / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В 2026 году мятая одежда стала новым символом роскоши благодаря дизайнерам, пишет "Газета.ru" со ссылкой на материал журнала Vogue.

Такие бренды как Prada, Calvin Klein и Tod's, включили в новые коллекции одежду из материалов с эффектом помятости. Они продемонстрировали юбки, платья, пальто и оперные перчатки с заломами. Отмечается, что такой эффект сильнее всего заметен также на изделиях из кожи и деликатных тканей, например шелка.

Как поясняет журнал, "помятость" делает образ более интересным и позволяет чувствовать себя свободнее.